Karakaş aday adaylığı için başvurdu

Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı.



40 dakika bekletildi



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısıyla duyuran eski Kültür Bakanı Karakaş, elinde başvurusu dosyasıyla 40 dakika boyunca bekletildi.



Karakaş'a başvuru dosyasını alacak il sekreterinin kaza geçirdiği, il yöneticilerinin de kar sebebiyle trafikte kaldıkları söylendi. Kameralar önünde sinirlendiğini belli etmeyen Karakaş, bir ara toplantı salonunu terk edip, başvuru dosyasını alacak bir yönetici aradı.



Uzun bekleyişin ardından Ercan Karakaş'ın başvuru dosyasını İl Disiplin Kurulu Üyesi Veysel Çil teslim aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in, genel merkezde temaslarda bulunduğu, bu sebeple Ankara'da olduğu öğrenildi.



'Karar parti yönetiminin'



Adaylık başvurusundan önce düzenlediği basın toplantısında konuşan Ercan Karakaş, "İstanbul'da ulaşmayacağı bir tek seçmen kalmayacağını" söyledi. Makam aracı kullanmayacağını, korumalarla dolaşmayacağını belirten Karakaş, toplu taşıma araçlarını kullanacağını ve İstanbullularla bütünleşeceğini ifade etti.



Adaylığı konusunda Genel Başkan Deniz Baykal'la ters düşmediklerini, dileyen her CHP'linin adaylık başvurusu yapabileceğini ifade eden Karakaş, "Karar parti yönetiminin " dedi.



İstanbul değişirse Türkiye değişir görüşünü benimsediğini söyleyen Karakaş, sosyal belediyecilik anlayışını İstanbul'a kazandıracaklarını, kenti 15 yıldır yöneten siyasi anlayışın başarısız olduğunu da sözlerine ekledi.



İstanbul'un başlıca sorunlarının trafikle birlikte yeşil alan ve deprem riski olduğunu söyleyen Karakaş, seçimlerden başarılı çıkarak bu sorunları çözeceklerini kaydetti.



Herkesin oyuna talip



Kimsenin yaşam biçimine, kıyafetine, etnik kökeni ve inancına karışmadıklarını söyleyen Karakaş, aday gösterilmemesi halinde her kesimden oy alacağını öne sürdü. Diğer sol partilerle iyi ilişkiler içinde bulunduğunu söyleyen Karakaş," İyi bir hava yakalandı. Aradaki çok az oy farkını kapatabiliriz" dedi.



Karakaş için Sezen Aksu-Nilüfer konseri



Ercan Karakaş'ın adaylığının kesinleşmesi halinde, ünlü sanatçıların da Karakaş'a destek verecekleri açıklandı. Eşi Müjde Ar'la birlikte seçim çalışmalarını yürütmesi beklenen Karakaş için Sezen Aksu ve Nilüfer'in de birlikte sahneye çıkarak, ücretsiz halk konserleri düzenleyecekleri öğrenildi.