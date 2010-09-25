T24- Brezilya'da yapılan Sao Paolo Sanat Bienali'ne damgasını vuran Gil Vicente'nin "Düşmanlar" başlıklı dünya liderlerine, "Abraham Lincoln'vari" suikast sahnelerini andıran eskizleri "hazmedebilme"yi ölçüyor.



Karakalem suikastler - FOTO GALERİ





Aralarında Papa 16. Benedikt, ABD eski başkanı George W. Bush, İsrail eski başbakanı Ariel Şaron, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın da bulunduğu önemli liderlerini resmeden Vicente, silahı tutan kişi olarak da kendisini resmediyor.



Üstelik kafasına silah doğrultulanlardan biri de Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva.



Dünya liderlerini aciz durumda gösteren resimlerin Bienal kapsamında yer alması engellenmeye çalışıldıysa da düşünce özgürlüğü ve sanatın bağımsızlığı çerçevesinde bu çabalar şiddetle reddedildi.



Bienal 29 Eylül'de sona erecek, ancak Gil Vicente'nin 2005 yılında yapmaya başladığı bu resimlerin tartışması ise sürecek.



