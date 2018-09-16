Karahisar Kalesi'nde zorlu yarış

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR (DHA) - Afyonkarahisar\'da Frig Ultra Maratonu kapsamında ilk defa \'Karahisar Kalesi Yarışı\' (Castle Race) düzenlendi. Yarışa katılan 95 sporcu birinci olmak için birbiriyle yarıştı.

Afyonkarahisar Valilik binası önünde startı verilen, 226 metre yüksekliği ve 550 basamaktan oluşan kaleye çıkmayı amaçlayan Karahisar Kale Yarışı\'na yerli ve yabancı sporcular katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz, start öncesi Afyonkarahisar\'ın her türlü spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını belirterek, kentin spor merkezi haline geldiğini söyledi. Kale Yarışı\'nın Afyonkarahisar\'da ilk defa düzenlendiğini aktaran Tutulmaz, \"Karahisar Kalesi şehrimizin en önemli değerleri arasındadır. Kalemizin dünyada eşi benzeri yoktur. Aynı zamanda çeşitli doğal güzelliklerini de içerisinde barındırmaktadır. Yine kentin içerisinde kalmasıyla da turizm potansiyeli olan bir noktadır. Kalemizi daha iyi tanıtabilmek adına bu güzel yarışmayı düzenledik\" dedi.

TÜRKÜ VE DAVUL EŞLİĞİNDE YARIŞTILAR

Vali Tutulmaz konuşmasının ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve protokol üyeleri geri sayımla startı verdi. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde ayrı ayrı yarışan sporcular dik ve uzun basamaklarda zor anlar yaşadı. Yarışmacılar Karahisar Kalesi türküsü ve davul eşliğinde yarıştı. Zaman zaman yorulan sporculardan bazıları merdivenlere oturarak dinlendi. 550 basamaktan oluşan Afyon Kalesi\'ne çıkmak için kıyasıya bir yarış sergileyen sporcular, dereceye girebilmek için ter döktü.

\"SENEYE YİNE GELECEĞİM\"

Aydın\'dan yarışmaya katılmak için gelen Muhsin Şahin (62), çok zorlu bir yarış olduğunu söyledi. Şahin, \"Yürüyüş yorucu olsa da keyifli ve güzeldi. İnşallah seneye yine geleceğiz ve koşacağız\" dedi.

\"KALEYİ TEMİZ TUTALIM\"

Yarışlara katılan Fatih Buzkan, \"Harika bir manzarası var. Ama biraz daha temizliğine herkes dikkat etmeli. Biz elimizden geldiği kadarı ile temizledik. Bugün yarış vesilesiyle oraya çıktık. Güzel manzaralar seyrettik. Bir arada spor yaptık aynı zamanda. Afyon bize ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

\"YARIŞ ÇOK KEYİFLİYDİ\"

Yarış sonrası kaleden inerken çöpleri topladıklarını vurgulayan yarışmacı Pelin Şengül, tarihi korumak gerektiğini söyledi. Şengül, \"Tarihi korumak için özen gösterelim. Afyon Kalesi çok güzel. Yarışları harika bulduk ve zorlu bir maratondu. Basamakları çıkmak zordu ve birbirimizle yarıştık. Keyif aldık. Yukarıda güzel bir manzara vardı. Her şeye değdi\" dedi.

\"HARİKA BİR YARIŞMAYDI\"

İzmir\'den eşiyle birlikte yarışmak için Afyonkarahisar\'a gelen Selma Vadikar da harika bir manzaranın ve yarışın olduğunu aktardı. Vadikar, \"Maraton dün İhsaniye\'de başladı. Tarihin içerisinde koştuk. O anlatılmaz. Kaleye çıkarken zorlanmadım ve rahat çıktım. Halk da bize destek verdi. Hatta insanlar bizi motive etti. Manzara ayrı güzel. İzmir\'e giderken güzel fotoğraflar götüreceğim. Daha önce hiç gelmemiştik ve ilk kez kaleye çıktık\" diye konuştu.

Yarışmada erkekler kategorisinde Süleyman Büyükbezgin birinci olurken, Nuri Kömür ikinci, Ömer Akar üçüncü oldu. Kadınlarda Natali Gyurten birinci, Hülya Kıvrak ikinci ve Rikki Lee Roatth üçüncü oldu. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim edildi. Yarış süresi boyunca emniyet, 112 ve AFAD ekipleri görev aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışma alanından detay

- Sporcular ısınırken detay

- Vali ve protokol üyelerinden detay

- Vali Tutulmaz\'ın konuşması

- Vali Tutulmaz tarafından start verilmesinden detay

- Yarışmacılar kaleye doğru koşarken

- Kale çıkışı levhasından detay

- Davul çalan sporcudan detay

- Yarışmacılar kaleye çıkarken detay

- Yorulan yarışmacılar otururken detay

- Davul çalarak kaleye çıkan sporcudan detay

- Sporcuların açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)