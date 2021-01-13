Karahasanoğlu: Kılıçdaroğlu’nun ‘Sözde cumhurbaşkanı’ ifadesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bir suç var

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak kullandığı 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine dair, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bir suç var" görüşünü savundu.

Karahasanoğlu, "Sözde cumhurbaşkanı' ifadesi ile toplumu geren Kemal Kılıçdaroğlu’na, en haklı eleştiriyi, AK Parti adına Ömer Çelik yaptı.. Bana sorarsanız.. 'Kılıçdaroğlu’nun ‘Sözde cumhurbaşkanı’ ifadesinde hakaret var mı?' derseniz.. 'Yok' derim.. Ama bence, 1-2 yıllık hapis cezası gerektiren 'hakaret' suçunun çok ötesinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren bir suç var, 'Sözde cumhurbaşkanı' ifadesinde.." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu, "İşte 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suç' hatırlatmasını, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şöyle yaptı: 'Cumhurbaşkanlığı için ‘sözde’ ve ‘özde’ tartışması malum 27 Nisan’da hükümetimize muhtıra vermeye kalkanlarca kullanılmıştı. (..) Cumhurbaşkanımıza ‘Sözde cumhurbaşkanı’ demek, milli irade düşmanı muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir.' Evet, hakaret suçlamasından çok daha önemli bir suçlama bu.. Siz, cumhurbaşkanı için 'Sözde' derseniz.. Aslında mevzuata göre seçilmediğini ima ederseniz" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın