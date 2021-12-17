Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski file bekçisi Volkan Demirel oldu. Karagümrük, Demirel ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, yeni hocasını resmen duyurdu. İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Volkan Demirel'le 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.