T24 LogoT24 Logo
Spor

Karagümrük, Ryan Donk'a imza attıracak

10 Ağustos 2021 11:16

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan ayrılan Ryan Donk'a imza attırmak üzere.

Geçen sezonun flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük artık üst sıraları hedefliyor. Bu paralelde transferde nokta atışı hamleler yapmayı hedefleyen İstanbul ekibi, Galatasaray 'dan ayrılan Ryan Donk'a talip oldu.

2013'ten bu yana Türkiye'de forma giyen Surinamlı stoper için ilk görüşmeyi yapan Kırmızı-Siyahlılar'ın olumlu yanıt aldığı öğrenildi. 8 senedir İstanbul takımlarında forma giyen 35 yaşındaki stoper, şehirden ayrılmak istememesi nedeniyle Karagümrük'e sıcak bakıyor. Galatasaray'dan önce Kasımpaşa'da forma giyen Donk'un, Türkiye'deki 3. adresinin Karagümrük olması an meselesi.

karagümrüktransfersüper ligryan donkgalatasaray
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24