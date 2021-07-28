Karagümrük, Medhi Benatia transferini bitirdi

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük, daha önce Roma, Juventus ve Bayern Münih gibi devlerin formasını giyen Medhi Benatia transferinde büyük aşama katetti. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

Süper Lig'de geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Karagümrük, dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katıyor. Kırmızı-Siyahlılar, yıldız stoper Medhi Benatia transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'a gelen Benatia'nın transferi, son pürüzler giderildikten sonra bugün açıklanacak. Başarılı savunmacıyla 2 yıllık kontrat yapılacak. Oyuncunun yıllık 1 milyon Euro'dan sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son olarak Katar'da Al-Duhail SC forması giyen tecrübeli stoper, bu yılın Temmuz ayından itibaren serbest oyuncu konumunda bulunuyor. Medhi Benatia, geçtiğimiz sezon Al-Duhail ile toplam 22 maçta yer aldı.