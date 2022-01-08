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Spor

Karagümrük maçına saatler kala Gaziantep'te 5 Koronavirüs vakası

FF de, A klasman bir hakemin testinin pozitif olduğunu duyurdu

08 Ocak 2022 12:52

Gaziantep Futbol Kulübü, bugün oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Koronavirüs testlerinde 5 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Öte yandan TFF de, A klasman bir hakemin testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Gaziantep ekibi, rutin olarak yapılan testler sonucunda 5 futbolcunun testinin pozitif olarak raporlandığını duyurdu. Konu ile ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımıza bugün karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreci ile ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.

TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir A klasman hakeminin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. TFF’den yapılan açıklamada, “Bir A Klasman Hakemimizin 07.01.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir” denildi.

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