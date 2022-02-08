Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano, soğuktan tir tir titredi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor’u uzatmalar sonucunda 5-4 mağlup etmeyi başardı ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda sağanak yağış ve oldukça soğuk havada oynanan maçın 101. dakikasında Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano hava şartlarından dolayı çok zor anlar yaşadı.

Hakem tedavi için kenara geldi

Soğuk hava nedeniyle hakem Ali Şansalan kısa süreli bir adale sakatlığı yaşayarak tedavi için kenara geldi. O anlarda yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntüde Karagümrük’ün 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Emiliano Viviano’nun inanılmaz derecede üşüdüğü ve titremeye başladığı görüldü.

Uzatma dakikalarının ilk bölümünde ortaya çıkan o görüntüde oyuncuların ne kadar zorlandığı gözler önüne serildi.