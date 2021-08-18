"Karagümrük çetesi" operasyonunda gözaltına alınan örgüt lideri Nuri Ergin'in kardeşi Nejat Ergin serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, elebaşılığını Batman Cezaevi'nde hükümlü bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, soruşturma kapsamında aranan elebaşı Nuri Ergin'in ağabeyi Nejat Ergin'i, Fatih'te düzenlenen operasyonda yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Nejat Ergin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü, firari 4 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Soruşturmada 21 kişi tutuklandı
Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 11 Haziran'daki operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişiden 22'si yakalanmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Haziran'da adliyeye sevk edildi.