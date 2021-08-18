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"Karagümrük çetesi" operasyonunda gözaltına alınan örgüt lideri Nuri Ergin'in kardeşi Nejat Ergin serbest bırakıldı

18 Ağustos 2021 21:40

Kamuoyunda 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan örgütün elebaşı Nuri Ergin'in ağabeyi Nejat Ergin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Nejat ErginNuri ErginKaragümrük çetesi
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