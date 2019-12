Karagöz'ün kısa filmleri belli oldu

Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali’nde, “Altın Karagöz” ödülü için yarışacak ulusal ve uluslararası kısa filmler belirlendi.



Bu yıl izleyicileri çok özel bir tema ile ‘Sinema ve Mimarlık’ başlığı altında biçimlenen bir programla buluşturacak olan Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali’nde, “Altın Karagöz” ödülü için yarışacak ulusal ve uluslararası kısa filmler belli oldu.



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 4. yaşını kutlayan Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali, 14-22 Kasım 2009 tarihleri arasında, Bursalılara keyifli ve renkli bir festival haftası yaşatacak.



İpek Yolu “Altın Karagöz” Ödülü İle Sinema Serüvenine Atılacak İlk Adımları Destekliyor!



Kuşkusuz sinema tarihi boyunca, usta ve deha olarak adlandırdığımız Alfred Hitchcock’tan, Steven Spielberg’e, Ridley Scott’dan, Derviş Zaim’e, Çağan Irmak’tan, Nuri Bilge Ceylan’a birçok yönetmen, sinema serüvenlerinin ilk adımlarını kısa filmlerle atmışlardır.



Sinema kurallarına ve sanatına sadık kalarak kısa zamanda çok şey anlatma ve birçok şeyi ifade etme esasına dayanan; yapısı itibariyle derin bir özgürlük ve sınırsızlık barındıran; kurgusu, anlatım biçimi, çekim tekniği ile yönetmenin yeteneklerini, en özgür ve kendi tarzıyla göstermesine imkan tanıyan kısa filmi desteklemek; geleceğin usta yönetmenlerini keşfetmek ve sinemadaki ilk adımlarını cesaretlendirmek hedefiyle ulusal ve uluslararası olmak üzere iki kategoride düzenlenen Altın Karagöz Kısa Metraj Film Yarışması’nda Altın Karagöz ödülünü göğüsleyecek filmler belirlendi. Sinemanın evrensel yanına ve görüntünün etkisine vurgu yapmak amacıyla ‘diyalogsuz’ konseptiyle düzenlenen, monolog, diyalog ve sözlü anlatım içermeyen kısa filmlerin yarıştığı Altın Karagöz Kısa Metraj Film Yarışması’nda, kısa filmciler Altın Karagöz Ödülü, para ödülleri ve Digital Film Academy eğitim burslarını almak için yarışacak.



Amatör ve profesyonel kısa filmcilere açık olarak düzenlenen, yurtiçi ve yurtdışından geniş katılım nedeniyle süresi uzatılan yarışmaya, toplam 233 film başvurdu. Kısa film yarışmalarında ön jürinin elemesiyle ulusal yarışmada 10 film ve uluslararası yarışmada 11 film Altın Karagöz için ana jürinin karşısına çıkmaya hak kazandı.



Ulusal ve uluslararası kısa filmleri değerlendiren SİYAD Üyesi sinema yazarı Ali Ulvi Uyanık; “Küçük Kıyamet”, “Gölgesizler” ve daha birçok başarılı filmin ödüllü kurgucusu Çiçek Kahraman; “Laleli’de Bir Azize”, ”Nokta” gibi birçok başarılı yapımın sanat yönetmeni Natali Yeres başvuran filmler arasından, ön elemeyi gerçekleştirip Altın Karagöz için yarışacak filmleri belirlediler.



Ülke sinemasına katkıda bulunmak için düzenlenen Ulusal Altın Karagöz Kısa Film Yarışması’nda; Özgür Polat, Hasan Gündüz ve Özkan Bal’ın bir arada yönettiği BEKLEYİŞ; Orkan Bayram’ın BÜYÜTEÇ; Deniz Tarsus ve Gökhan Okur’un DALGA TEORİSİ; Pelin Aytemiz’in FORGET ME NOT; Mehmet Yazan’ın İZ; Berkay Ferah’ın NOR; Bilal Çakay’ın SALINCAK; Özgür Ulaş Erdem’in STARFUCKS COFFE; Hüseyin Bulut’un VOL ve Burak N. Kurt’un WATT filmleri hikayelerini ‘Diyalogsuz’ olarak anlatırken kurmaca, deneysel, animasyon türlerinde bir arada yarışacak.



Farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden, farklı renkleri bir araya getiren Uluslararası Altın Karagöz Kısa Film Yarışması’nda; İsviçre’den Julien Ezri’nin FOR A FISTFUL SNOW; Bulgaristan’dan Tsveletelin Yolov’un FUGATA; Finlandiya’dan Pirjetta Brander’ın GARDEN; Almanya’dan Nina Vukovic’in HANNA’S SILENCE; Belçika’dan Kristof Hoornaert’in KAIN; Bulgaristan’dan Velislava Gospodinova’nın THE LIGHTHOUSE; Macaristan’dan Geza M. Toth’un MAMA; Avustralya’dan Ben Claremont’un OH THE PLACES YOU WILL GO!; İspanya’dan Pablo Camarasa’nın ONA; İspanya’dan Rodrigo Plaza’nın TERRITORIO ENEMIGO filmleri yarışacak. Düşüncelerini ve hayallerini görüntülerle anlatan filmlerin yarıştığı Uluslararası Altın Karagöz Film Yarışması’nda Fransa, Türkiye ortak yapımı Gökçe Pehlivanoğlu’nun PIERROT, YAŞAYAN HEYKEL filmi ülkemizi temsil edecek.



Kısa Filmciler Ödüle Doyacak!



Ulusal Altın Karagöz Kısa Film Yarışması’nda yarışmaya hak kazanan 10 filmden birinci gelen filmin sahibine Altın Karagöz Ödülü ve 9.000 TL para ödülü verilecek.

Aktör/Yönetmen/Editör Patrick DiRenna tarafından 2001 yılında New York Film Center Building'te kurulan ve 2006 yılından itibaren İstanbul’da akademi konsepti uygulayarak eğitime başlayan Digital Film Academy (DFA) İpek Yolu Film Festivali işbirliği ile bu yıl Ulusal Altın Karagöz Kısa Metraj Film Yarışması’nda birinci gelen filmin sahibine ve ana jürinin belirleyeceği ikinci filmin sahibine “eğitim bursu” veriyor.



Digital Film Academy, Ulusal Altın Karagöz Kısa Metraj Film Yarışması’nda birinci ve ikinci seçilen filmlerin sahiplerini, her yıl geleneksel olarak destekleme kararı alarak eğitim bursu verecek. Burs kapsamında Altın Karagöz Ödülü’ne değer görülen filmin sahibi bir yıl; ikinciliğe değer görülen filmin sahibi yarım dönem olmak üzere toplamda 10.000 TL’lik eğitim bursu almaya hak kazanacak.

Uluslararası Altın Karagöz Film Yarışması’nda yarışmaya hak kazanan 11 filmden birinci gelen filmin sahibine Altın Karagöz Ödülü ve 6.000 Amerikan Doları para ödülü verilecek.



Altın Karagöz Kısa Film Yarışması’nda birinci gelen filmlerin sahipleri ödüllerini 20 Kasım 2009 Cuma akşamı Bursa Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak Kapanış Gecesi’nde alacak.

Altın Karagöz İçin Yarışacak Ulusal Uzun Metraj ve Uluslararası Uzun Metraj



Filmler ve Jüriler!



Festivalin sonuçları en heyecanla beklenen bölümlerinden Ulusal ve Uluslararası Altın Karagöz Uzun Metraj Film Yarışmaları’nda En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında yarışacak filmler ve yarışmaların jürilerinde yer alacak isimler, festivalin 27 Ekim 2009 Salı günü Bursa’da yapılacak Basın Toplantısı’nda duyurulacak.