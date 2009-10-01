Karagöz ve Hacivat UNESCO mirasında

“Karagöz Gölge Oyunu”, “Âşıklık Geleneği” ve “Nevruz”, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) insanlığın somut olmayan kültür mirası listesine alındı.

UNESCO bünyesindeki 24 üyeli “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi”, Abu Dabi’de yapılan 4. olağan toplantısında, Türkiye tarafından sunulan “Âşıklık Geleneği” ve “Karagöz Gölge Oyunu” ile ilgili başvurularıyla “Nevruz Kutlamaları” ile ilgili Türkiye’nin de ortak sunucusu olduğu başvuruyu kabul etti. Böylece, Türkiye ile Yunanistan arasında bir türlü paylaşılamayan ve belli aralıklarla ihtilaf konusu olan “Karagöz Gölge Oyunu”, Türkiye’nin geleneksel sanatlarından biri olarak benimsenmiş oldu. UNESCO, aralarında Arjantin ve Uruguay kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olan tango dansını ve müziğinin de bulunduğu 76 farklı sanatsal geleneği, dünya kültür mirasının bir parçası ilan etti.

