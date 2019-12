-''KARAGÖZ VE HACİVAT'' MARKA OLDU BURSA (A.A) - 10.07.2010 - Bursa'nın en önemli kültürel değerlerinden olan ''Karagöz ve Hacivat''ın, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla Bursa markası olarak tescillendiği bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Karagöz Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Karagöz ve Hacivat'ın, Türk kültürünün bir markası olduğunu ve bu kahramanların Bursa'dan çıktığının tescillendiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin, 4 bin yıllık geçmişe sahip olan Bursa'da tarihin canlı bir şekilde yaşatılmasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüğünü belirten Altepe, geçmişle geleceği buluşturan Bursa'nın dünyaya örnek olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi. Altepe, güzelliklerin öne çıkarıldığı soyut miras çalışmalarının tanıtımı konusunda önemli adımlar atıldığını aktararak, ''Her konuda örnek olmanın onurunu yaşıyoruz. Halk dilinde 'Karagöz Oyunu' olarak bilinen, bizlerle bütünleşmiş, kent diline yerleşmiş, kahramanları Bursalı olan 600 yıllık geçmişe sahip Karagöz ve Hacivat gölge oyununun canlandırılması ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızı bu değerlerle buluşturmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. Gölge oyununun geliştirilmesi için gereken her türlü desteği verdiklerini ifade eden Altepe, şunları kaydetti: ''Eserlerle, Bursa'nın her köşesinde ayrı bir tarih yaşıyor. Bu değerlerimize sahip çıkıyoruz. Karagöz ve Hacivat, Büyükşehir Belediyesinin başvurusuyla 13 aydır devam eden incelemeler sonucunda, İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi tarafından Bursa'nın markası olduğu tescillendi. Gölge oyununun Bursa'nın kültürü olduğu ve Bursa'dan çıktığı onaylandı. Bizden sonra başvuran ülkelerin çabası ise reddedildi. Bu sayede Bursa olarak önemli bir adım atmış olduk. Bu çalışma Bursa'ya önemli bir avantaj sağladı.'' -TESCİLLEME ÇALIŞMALARI SÜRECEK- Altepe, somut olmayan kültürel mirası tescilleme çalışmalarına devam edeceklerine değinerek, ''Kılıç kalkan, gezek kültürü ve danışık gecesi gibi değerleri de Bursa ve Türkiye adına tescilletmeye, bunları kendimize mal etmeye çalışacağız. Bu konuda hassasiyet gösteren Bursa, diğer kentlere de örnek olacak'' dedi. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı ve Bursa Kent Müzesi Koordinatörü Ahmet Ömer Erdönmez de, Karagöz Müzesi'nin Türkiye'de Kültür Bakanlığı tarafından tescil edilmiş ilk müzelerden biri olduğunu söyledi. Somut olmayan değerlerin korunması adına müzenin atölye çalışmaları ve festivallere ev sahipliği yaptığını da dile getiren Erdönmez, müzedeki atölye çalışmalarında kursiyerlerin ürettiği tasvirleri ve tescil belgesini Altepe'ye armağan etti.