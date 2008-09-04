Karagöz Oyunları DVD'de

Türk Kültür Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, vakfın Türk kültürü mirasını korumak ve belgelemek amacıyla yürüttüğü "Geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu: Karagöz" projesi kapsamında, Türkiye'nin yaşayan en önemli Karagöz ustalarından Hayali Metin Özlen'in icra ettiği 20 geleneksel Karagöz oyununun 5 DVD'lik bir set hâlinde satışa sunulduğu bildirildi.Açıklamada, hem Türkçe, hem de İngilizce tanıtım kitapçığı olan koleksiyonda, menü seçenekleriyle birlikte oyun özetleri, tasvir tipler ve sahne arkası bölümlerin yer aldığı belirtildi.Türkçe icra edilen oyunlara, İngilizce özetlerin yanı sıra yer yer açıklayıcı İngilizce alt yazıların eşlik ettiği ifade edilen açıklamada, bölge kodu sınırlaması getirilmeyen DVD'lerin her türlü DVD oynatıcılarda seyredilebileceği kaydedildi.Açıklamada, vakfın yapımcılığını üstlendiği arşiv niteliğindeki projeye, Türk gölge oyunlarının yurt dışında tanıtılması için büyük çaba gösteren Prof.Dr. Metin And'ın destek verdiği belirtilerek, vakfa 120 YTL karşılığında bağışta bulunanların 5 DVD'lik sete sahip olabileceği bildirildi.