-''Karagöz'' bebekleri geçim kapısı olacak -''Orhaneli'nin Turizm Hamlesi'' projesi kapsamında İş-Kur'a kayıtlı 30 kadın, 20 ay boyunca aldıkları el sanatları ve giyim üretim teknolojileri eğitimleriyle 3 bin adet ''Lavanta Karagöz Bebek'', 100 adet de ''Minyatür Karagöz Gölge Oyuncağı'' üretti -Kadınların bin 500'er lira kazandığı proje kapsamında satışa sunulacak bebek ve oyuncaklardan, talep görmesi halinde daha fazla üretilerek işsiz kadınlara gelir kapısı açılacak (fotoğraflı) BURSA (A.A) - 22.11.2011 - Zafer Akpınar - Bursa'nın Orhaneli ilçesi Halk Eğitim Merkezince hazırlanan ''Orhaneli'nin Turizm Hamlesi'' projesi kapsamında, İş-Kur'a kayıtlı 30 kadın, 20 ay boyunca aldıkları el sanatları ve giyim üretim teknolojileri eğitimleriyle 3 bin adet ''Lavanta Karagöz Bebek'', 100 adet de ''Minyatür Karagöz Gölge Oyuncağı'' üretti. Proje Koordinatörü ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mehmet Ayaktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orhaneli Halk Eğitim Merkezi ile Meslek Yüksek Okulunun ortaklığında hayata geçirilen projenin, toplam 74 bin lira olan bütçesinin, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından karşılanacağını söyledi. İlçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliği tanıtım bölgeye daha fazla turist çekme hedefiyle hazırladıkları projelerinde Bursa'nın değeri, dünyaca tanınan Karagöz ve Hacivat'ı ön plana çıkardıklarını anlatan Ayaktaş, hem işsiz kadınlara geçim kapısı aralayacaklarını hem de ilçenin tanıtımını sağlayacaklarını bildirdi. Proje kapsamında Orhaneli'de İş-Kur'a kayıtlı işsiz 30 kadına, 20 hafta boyunca el sanatları ve giyim üretim teknolojileri eğitimi verildiğini vurgulayan Ayaktaş, ''Bu eğitimlerde 3 bin 'Lavanta Karagöz Bebek' ile 100 adet 'Minyatür Karagöz Gölge Oyuncağı' üretildi. 10 üniversite öğrencisine e-ticaret alanında eğitim verilerek, bu ürünlerin pazarlanması sağlanacak'' dedi. Ayaktaş, kursiyer kadınların günlük 15'er lira olmak üzere toplamda bin 500'er lira kazandığını dile getirerek, şöyle devam etti: ''Lavanta Karagöz Bebek, bir süs eşyası. Küçük boyutlu bu bez bebekler, anahtarlık, otomobil kokusu, buzdolabı süsü olarak kullanılabiliyor. Bebeklerin içinde 10'ar gram lavanta bitkisi var. Özellikle otomobillerde koku olarak tercih edilebilir. Hedefimiz üniversite öğrencilerinin desteğiyle bu bebekleri, 2-4 lira, Karagöz gölge oyuncaklarını ise 50-70 lira arasında satacağız. Toptan ve perakende satış fiyatlarımız farklı olacak.'' -Ne kadar çok satılırsa o kadar tanıtım yapılacak- Bebek ve oyuncaklara talep olması durumunda kadınlara daha fazla üretim yaptırabileceklerini anlatan Ayaktaş, şunları kaydetti: ''Böylece işsiz kadınlarımıza geçim kapısı açılmış olunacak. Şimdilik 3 bin bebek. Belki de gelecekte on binlerce bebek üretilecek. Geçim kapısı olmasının yanı sıra bu ürünlerden ne kadar satarsak ilçenin turizm tanıtımını o kadar fazla yapmış olacağız. Her oyuncağın yanında Karagöz Dergisi ve ilçenin tanıtım filminin bulunduğu CD vereceğiz. Bebek ve oyuncağın yanında CD'yi alanlar elbette izleyecek ve Orhaneli'yi tanıma imkanı bulacak. Böylece ilçenin turizmden daha fazla pay almasını sağlayabileceğiz.'' (ZAK-KAK)