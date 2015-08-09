Karagöl'ü kurtaracak eylem planı hazır

30 metre olan derinliği son yıllarda 8 metreye düşen Artvin'deki Karagöl'ü kurtarmak için eylem planı hazırlandı. Bu kapsamda Karçal Dağı eteği ile Aralık Deresi üzerinde ağaç ve taşlarla yapılacak özel menfezlerle gölün alüvyonla dolması engellenecek.

Artvin'in Borçka ilçesinde yer alan Karagöl, Türkiye'nin saklı güzelliklerinden biri. Yeşilin bin bir tonunun hakim olduğu göl, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzelliği ile öne çıkan yerlerinin başında geliyor.

30 metre olan derinliği 8 metreye düştü

DHA'da yer alan habere göre, Borçka Tabiat Parkı'nda yer alan Karagöl'ün bin 800'lü yıllarda Aralık Deresi'nin önünün heyelan sonucu kapanmasıyla oluştuğu biliniyor. Son yıllarda Aralık Deresi'nin taşıdığı alüvyonlarla dolan gölün yaklaşık 6 dönümü kayboldu. 30 metre olan derinliği 8 metreye düştü. Karagöl'ün alüvyon tehdidine karşı önlem alınmaması halinde yok olma riski üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Karagöl'ü kurtarmak için eylem planı hazırladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Karçal Dağı eteği ile Aralık Deresi üzerinde ağaç ve taşlarla yapılacak özel menfezlerle gölün alüvyonla dolması engellenecek. İhalesi yapılan proje için önümüzdeki günlerde çalışma başlatılacak.

Karagöl'ü korumak için yöre sakinleri de yoğun çaba harcıyor. Göl kıyısında tesisleşmeye karşı çıkan vatandaşlar gölü çevreleyen uzak alanlarda görüntü kirliliği oluşmaması için yapılaşmama kararı aldı. Karagöl Doğayı Koruma ve Tanıtma Derneği üyesi Emre Atan, ziyaretçi sayısının her yıl artış gösterdiği Karagöl'ü korumanın mücadelesini verdiklerini söyledi. Atan, “Göl çevresinde yapılaşmaya kesinlikle müsaade etmiyoruz. Göl kıyısında yürüyüş yolları bile en doğal şekilde yapılacak. Doğayı bozacak hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz. Karagöl ve çevresi bütün doğallığı ile kalacak.” dedi. Eşsiz güzellikleri barındıran göl, çalışmaların başlatılmasının ardından doğa turizmi için daha da cazip hale gelecek. Karagöl tatilci ve turistlerin de büyük ilgisini çekiyor.