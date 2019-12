-KARADON'DA 100 GÜNDÜR DİNMEYEN ACI ZONGULDAK/ÇAYCUMA (A.A) - 25.08.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki patlamanın üzerinden 100 gün geçmesine rağmen kuyuya düştüğü tahmin edilen 2 madencinin cesetlerine hala ulaşılamadı. Maden ocağının eksi 540 kodunda meydana gelen patlamayla oluşan göçüklerde Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerine rastlanılmaması üzerine cenazeleri teslim alamayan ailelerin üzüntüsü her geçen gün artırıyor. Madencilerin düştüğü tahmin edilen 735 metre derinliğindeki kuyunun onarılmasına yönelik çalışmalar sürerken, Çinli mühendislerden oluşan bir ekip de madende incelemelerde bulundu. Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde yaşayan, kayıp işçilerden Engin Düzcük'ün eşi Hayriye Düzcük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cenazelere bir an önce ulaşılması çağrısında bulundu. TTK Genel Müdürü Burhan İnan'ın yanına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak için gittiğini ifade eden Düzcük, kendisine madendeki kuyunun onarılması için Çin'den bir ekip geleceği ve bu ekipteki firma işçilerinin yaşadığı vize sorununun çözülmesinin ardından çalışmalara başlanılacağı bilgisinin verildiğini anlattı. Eşinin cenazesi ne kadar çabuk bulunursa acılarının az da olsa dineceğini anlatan Düzcük, ''Bana devamlı sabır diliyorlar. Ne zamana kadar sabredeceğiz onu söylemiyorlar. Allah rızası için hükümet Engin'imin cenazesini bana getirsin'' dedi. Dursun Kartal'ın oğlu Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Turgut Kartal da babasını kaybetmenin acısının yanına, cenazesini teslim alamamanın da eklendiğini ifade ederek, şöyle dedi: ''Babamızın halen ölü bedenini göremedik. Bu ne biçim adalet. Bizim sorunumuzla neden ilgilenilmiyor. Böbrek hastası annem her gün ağlıyor. Rüyalarına giriyor. Babamızı her sorduğumuzda 'Çin'den işçiler gelecek, makine gelecek' diyorlar. Ülkemizde bu onarım işini yapacak kimse yok mu? Annemi üzüntülü haliyle bırakıp okuluma nasıl gideceğimi bilmiyorum. Babamızı biran önce bize teslim etsinler.'' Dursun Kartal'ın eşi Gülhizar Kartal da ''Bana eşimin cansız bedenini versinler'' diyerek uzun süre ağladı. -ÇİNLİ İŞÇİLER 10-15 GÜN İÇİNDE GELECEK- TTK yetkilileri de daha önce Karadon Yeni Servis Kuyusu'nun montaj işlerini yapan CITIC International Cooperation şirketine bağlı 4 Çinli mühendisinin maden ocağında incelemelerde bulunmasının ardından ülkelerine döndüklerini söyledi. Yer altına inip çıkmayı sağlayan kuyudaki kafesin, eksi 540 koduna kadar çalıştığını anlatan yetkililer, şunları kaydettiler: ''Patlamadan önce kurtarma kafesiyle 720 koduna kadar inebiliyorduk. Orada tulumbamız var, onu çalıştırıyorduk. Otomatik olmasına rağmen zaman zaman elektrik kesildiğinde ekiplerimiz tulumbanın yanına iniyordu. Kuyunun tamir edilmesinin ardından kurtarma kafesiyle tekrar oraya inebileceğiz. İşçilerin cesetlerinin burada olduğunu tahmin ediyoruz. Çin'e dönen ekip, tespitleri doğrultusunda 10-15 gün içinde gelerek çalışmalara başlayacaklar.''