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Karadere Çayı taştı, yol trafiğe kapandı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kınık ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Karadere Çayı taştı

11 Ocak 2019 18:09

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Kınık ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Karadere Çayı taştı. Çay üzerindeki köprü sular altında kalarak ulaşıma kapandı.
Kınık ilçesinde, dün sabah sabahlayan ve aralıklara devam eden sağanak yağmur gece saatlerinde etkisini daha da artırdı. Yağmur nedeniyle, Kocaömer Mahallesi sınırlarındaki Karadere Çayı\'nda taşkın yaşandı. Çayın üzerindeki köprü, saat 02.00 sıralarında sular altında kaldı, yol ulaşıma kapandı. Kırsal Kocaömer ile Değirmencieli mahallelerini birbirbirine bağlayan yolun açılması için suların çekilmesinin beklendiği bildirildi.
Metoroloji yetkilileri, yağmurlu havanın cumartesi gününe kadar süreceğini bildirdi.

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