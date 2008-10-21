Karadenizliler HES'e karşı buluşuyor

Laz kültürünü yaşatmak için kurulan 'www.lazebura.net' internet sitesi tarafından düzenlenen 'Lazebura İstanbul Buluşması', bu yıl 'Karadeniz'de Hidroelektrik Santral İstemiyoruz' temasına vurgu yapıyor. Birgün gazetesinden Evrim Kepenek, festival koordinatörü Firdevs Perilioğlu ile konuştu.





Organizasyon süreci nasıl geçti ?



Yaklaşık 10 yıllık bir süreç . Giderek artan ve yüzlercesine ulaştığımız üye sayısıyla gerçek bir birliktelik yaşandı. Amaç, Laz olan veya olmayan, önerisi olan insanların kendilerinden bir şey bulmasını sağlayan ortak bir dil yaratmaktı. Buna kültürel anlamda ve ülkemiz gündemine dair fikirleri ve yorumlarıyla yazar arkadaşlarımızla bu ortak platform yürütüldü.



Etkinliğin içeriğinde adı geçen tüm insanların paylaşımları da eklendi . Ve bugün böyle bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz . Tabii herkesin katkısı farklı ve hepsi de ayrı ayrı önemli . Gerek sitenin işlerliği gerekse gelenekselleşmesini amaçladığımız bu buluşmanın tüm çalışmaları tamamen gönüllülük üzerinden yürütülüyor.



Karadenizliler ortak hareket edemezler diye biliriz , lazlar olarak bu düşünceyi kırmış gibi görünüyorsunuz . Sizce bu kırılışın temel nedeni nedir ?



Evet , özellikle istanbul gibi bir şehirde insanları ve özellikle Lazları bir araya getirmek zordur . Fakat biz Lazebura ' nın on yıldır taşıdığı misyonu gereği birlikteliğin önemine o kadar çok inandık ki , sanırım inandırmak da bu nedenle kolay oldu . Lazları bir araya getirmenin bu kadar zor olduğu bir şehirde bunu başarmış olmak ve ilk buluşmadaki katılım ve coşku da bize güç verdi tabii . Ayrıca tüm bu kültürel çalışmaların kentsel bir deneyimleme ile sunulması da önemli bizim için .



Sanatçıları hangi ölçütlere göre seçtiniz ?



Etkinlikte yer alacak olan tiyatroculardan müzisyen arkadaşlarımıza kadar tüm katılımcılar en başta bizim dostlarımız . Bizler tüm bu çalışmaları onların katkısıyla gerçekleştiriyoruz . Örneğin , Birol Topaloğlu Laz müziği denilince akla gelen en önemli isimlerden biri . Bir diğer örnek Vova , Hemşince şarkıları özgünce yorumlayan bir grup . Çünkü Doğu Karadeniz ' de sadece biz Lazlar yaşamıyoruz . Hemşinlilerle , Gürcülerle bir arada yaşıyoruz . Karadeniz ' e dair olan tüm kültürel öğeleri elimizden geldiğimizce en doğru şekilde yansıtmak ve buna destek olacağını düşündüğümüz insanları da bir araya getirmeyi hedefledik aslında . Etkinliğin içeriği bu amaca yönelik örneklerle dolu . Bu salt sanatçı seçimiyle ilgili de değil aslında , özgün bir tiyatromuz var , Mosakkale Tiyatrosu . Hem tanımak hem tanıtmak açısından önemli . Etkinlikte , Karadeniz müziğinin sevilen sesleri Fatih Yaşar , Birol Topaloğlu , ilknur Yakupoğu, Grup Helesa , Dalepe Nena gibi grup ve müzisyenler sahne alacak . Karadeniz sahil yoluna dair söyleyeceklerimiz var ve bunu da Karadeniz halkının yol yapma bahanesiyle denizden koparılışının hikâyesini anlatan bir film gösterimiyle ifade etmek istedik . Bu anlamda tam bir buluşma bu , hem herkesin katkısıyla gerçekleşecek hem de farklı yorumlamalar söylemek istediklerimize tercüman olacak . Bu anlamda bu buluşma herkes için önemli bir fırsat bence .



Okurlarımıza neler söylemek istersiniz ?



Özellikle genç kuşağın Laz diline, türkülerine , ninnilerine , geleneklerine sahip çıkmaları , içselleştirmeleri ve kimliklerinin özünü oluşturan Laz kültürüne yabancılaşmamaları için açık bir davet bu etkinlik . Bu bakış açısıyla Anadolu ' daki kültürel birikime yaklaşabilmelerini sağlamak ve evrensele ulaşmaları için bir köprü görevi üstlenmek . Ne kadar yerel o kadar evrensel çünkü . . . özellikle vurgulamak istediğim bu etkinlik , salt Lazları bir araya getirmeyi hedefleyen bir etkinlik değil .

