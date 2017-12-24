Karadenizliler doyasıya hamsi yiyemedi

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ’de bu yılki av sezonunda hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi üzerine hamsi fiyatlarında yükseliş sürüyor. Trabzon\'da tezgahlarda bir süre önce 5 liradan satılan hamsinin kilo fiyatının 25 lirayı bulmasıyla kentte bulunanlar bu yıl doyasıya balık yiyemedi. Tezgahlardaki fiyatları görenler, \"Bu yıl ancak hamsinin kılçığını yedik\" diye espri yaparak fiyatlardan yakındı.

Karadenizli\'nin kış aylarında temel besin maddesi olan hamside bu sezon miktarda düşüş, fiyatlarda ise artış görüldü. Fiyatlardaki artışın, hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi ve fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamamasından kaynaklandığı belirtildi. Karadeniz’in incisi ve en lezzetli balıklardan biri olan hamsi bu yıl bol çıkmadı. Soğuk suları seven hamsinin Türkiye kara sularını terk ederek kuzeydeki Gürcistan, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerin sularına doğru kaçmasıyla, hamsi ile beslenen diğer balık türleri de soğuk sulara göç etti.

BALIKÇILAR DERTLİ

Olumsuzluklar nedeniyle bölgedeki balıkçılar, tezgahlarında ancak yetiştirme çiftlik balıklarını satabildiklerini belirtirken tüketiciler gibi fiyatların yüksekliğinden yakındı. Karadeniz\'de av sezonunun başlamasının üzerinden 4 ay geçmesine rağmen hamside umduğunu bulamayan balıkçılar, hamsinin yeni yılla birliyle tezgahlarda bol olacağını temenni etti. Bu sezon Doğu Karadeniz\'de istedikleri düzeyde hamsi avlayamayan balıkçıların rotalarını çevirdiği Gürcistan\'da avlanıp getirilecek hamsinin Karadeniz\'de ucuza satılması da bekleniyor.

Trabzon\'un Moloz mevkiindeki balık haline gelenler de doyasıya yiyemedikleri hamsiyle ilgili “Paramız oldu mu pahalı da olsa hamsiyi bulur alırız. Ama bu sene doya doya hamsi yiyemedi. Bu yıl hamsinin ancak kılçığını yedik. Bulup alamıyoruz hem pahalı hem yok\'\' diyerek hamsinin azlığından şikâyet etti.

\'KENDİ SULARIMIZDA HAMSİ YOK\'

Hamsinin \'kulağına kar suyunun\' henüz değmediğini ifade eden kent sakini Serdar Sarıkaya, şöyle dedi:

\"Hamsiyi kaçırdık. Karadeniz hamsisi için havaların biraz daha soğumasını bekliyoruz. Şu anda hamsi avına çıkan çok az balıkçı var. Kendi sularımızda hamsi yok. Yeni yıl itibariyle Gürcistan\'da avlanan hamsi bura getirilecek o zaman bol olur. Orada teknelerimiz avlanmak için belli bir ücret ödedikleri için fiyatların çok ucuzlayacağını düşünmüyorum. Hamsinin kulağına kar suyu değdiği zaman hamsi artar diye ümit ediyorum ama giden balık bir daha geri gelir mi bilemiyorum.\"

\'ŞU ANDA KARADENİZ’DE HAMSİ YOK\'

Balıkçı Gökhan Çolak ise, tezgahta hamsiyi 12,5 liradan sattıklarını belirterek, \"Bu sene hamsi kıt, denizlerimiz halen daha sıcak. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren balıkçıların yüzü gülecektir. Fiyatlar azalınca vatandaşlarımız da hamsiyi daha bolca yiyebilecek. Şu anda Karadeniz’de hamsi yok. Mezgit, barbun, istavrit gibi balıklar da tek tük çıkıyor. Karadeniz hala sıcak oluğundan dolayı hamsi, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna sularına doğru kaçtı. İnşallah denizlerin soğumasıyla birlikte hamsi bizim sularımıza doğru gelir. Palamut da bu sene olmadı. Geçen sene bu zamanlarda hamsi yoktu ama palamut vardı. O yüzden balık satışları biraz düştü yetiştirme çiftlik balıkları satıyoruz. Denizlerin soğumasıyla birlikte balıkların daha bol olacağını düşünüyorum. Bu sayede 10-15 liradan satılan hamsiyi de daha ucuza satarız diye umuyorum” diye konuştu.

Trabzon Balık Hali\'nde tezgâhlarda kilo başına balık fiyatları ise şöyle:

Mezgit ve zargana 15-30, çipura ve levrek 30, tirsi 20, barbun 20, hamsi 10-15, istavrit 15, somon 15 lira.

Bölgede her yıl planlı olarak yapılan birçok hamsi festivali etkinlikleri de hamsinin istenilen düzeyde olmayışı ve fiyatlarında yaşanan pahallık nedeniyle bu yıl yapılamadı.



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