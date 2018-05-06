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Karadenizli kadının düşme görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da sırtında ot taşıyan kadının dengesini kaybedip, düştüğü anın videosu, izleyenleri güldürdü

06 Mayıs 2018 15:43

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da sırtında ot taşıyan kadının dengesini kaybedip, düştüğü anın videosu, izleyenleri güldürdü.
Karadeniz\'de elinde yumurta poşeti ile bahçeden yokuş yukarı çıkmaya çalışan Karadenizli kadın, aniden dengesini kaybederek düşüp, yuvarlandı. Bu sırada bir yakını, o anları cep telefonuyla görüntüleyerek, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, düşen kadının yakınının yöre şivesiyle \"Abam yuvarlandı. Yumurtalar hep gitti\" diyerek uzun süre kahkaha attığı görüldü.
Çok sayıda yorum alan görüntüler, en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

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