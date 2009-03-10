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Yaşam

Karadenizli daha uzun yaşıyor

Bir araştırmaya göre en uzun ömürlüler Karadenizli, en kısa ömürlüler ise Doğu ve Güneydoğulu.

10 Mart 2009 02:00

Bir araştırmaya göre en uzun ömürlüler Karadenizli, en kısa ömürlüler ise Doğu ve Güneydoğulu. Karadenizlilerin ömrü Türkiye ortalamasından 5 yıl daha fazla


Akdeniz Üniversitesi’nde (A.Ü) yapılan bir araştırma, en uzun ömürlü Türklerin Karadeniz, en kısa ömürlülerin ise Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, Türk erkeğinin ortalama ömrü 64, Türk kadınının ise 68 yıl.

A.Ü Fen Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanlığı, 7 bölgede yapılan araştırmalarla Türkiye’nin yaşlılık haritasını çıkardı. Doç. Dr. İsmail Tufan başkanlığında yürütülen araştırmanın sonuçları, ‘Gerontoloji Atlası’nda toplandı. En zengin yaşlıların Ege ve Akdeniz sahillerinde yaşadığı saptandı.

Karadenizli 5 yıl daha fazla yaşıyor

Doç. Tufan, Karadeniz’de yaşayanların ortalamadan 5 yıl daha fazla yaşam sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:
“Karadeniz’de kadınlar da erkeklere göre biraz daha uzun yaşıyor. Karadeniz’deki uzun yaşamın sırrı, koşullardan dolayı bedensel aktivitenin daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Türkiye’de en kısa yaşayan insanlar ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde. Verilere göre, ekonomik durumu iyi olan yaşlıların büyük bir bölümü Ege ve Akdeniz sahillerinde yaşıyor. 9 milyon yaşlının 4.5 milyonu Ege ve Akdeniz sahillerinde ikamet ediyor.”

100 kişiden 3'ü 80 yıl yaşıyor

Türkiye’deki her 100 yaşlı kadından 35’inin sosyal güvencesinin olmadığını, 60 yaşına ulaşan 100 insandan 10’unun kronik hasta, 25’inin engelli olarak yaşlılığa başladığını belirten Doç. Tufan, şunları söyledi:
“100 kişiden sadece 3’ü 80 yaşına kadar yaşabiliyor. Türkiye’de yaşlı insanların bakımında profesyonel hizmetler olmadığı için erken ölümler oluyor. Avrupa’da en uzun yaşayan İsveçliler 80, Almanlar 78 yaşını buluyor. Yaşlılık, kadın için çok riskli. Çünkü, kadın, yaşlı, engelli ya da yatalak erkeğine bakıyor, onun bakımını yapıyor. Erkek daha önce ölüyor ve kadına bakacak kimse kalmıyor.”


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