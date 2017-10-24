Karadeniz’in şampiyon boğaları, Ege’ye gidecek

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN’in Kafkasör Yaylası\'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğalarla ağustos ayında yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası, bu kez Aydın’da düzenlenecek. Artvin’de 4 boğa, yarışma için kampa alınırken, şampiyona 12 Kasım\'da yapılacak.

Aydın’daki şampiyonaya Artvin’den Haluk Koçer’e ait 700 kiloluk ‘Kamil Ağa’, Aziz Yiğit’e ait 720 kiloluk ‘Ağbaş’, Mahir Gülseçgin’e ait 750 kiloluk ‘Kadir Ağa’ ile Can Bilgin’e ait 850 kiloluk ‘Kürşat’ isimli boğa katılacak. Kafkasör Yaylası\'nda sahipleri tarafından kampa alınıp, yürüyüş ve koşu yaptırılan 4 boğa; pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta ve mısırla beslendi. Boğalar, yarın TIR’la Aydın’a götürülmek üzere yola çıkarılacak.

Artvin Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Haluk Bilgin, Karadeniz’in şampiyon boğalarının, Ege’nin boğalarıyla kozlarını paylaşacağını belirterek, 4 boğanın 35 saat sürecek yolculukla Aydın’a götürüleceğini söyledi. İddialı olduklarını dile getiren Bilgin, “Hiç kimse, boğasını \'Yenilsin\' diye arenaya çıkartmaz. Biz de her zaman olduğu gibi iddialıyız. Onlar, 4 boğa getirdi; burada yenildiler. Şimdi biz de 4 boğa götürüyoruz. Bakalım ne olacak, sonucunu biz de merakla bekliyoruz” dedi.

ARENAYA ÇIKMA MALİYETİ, 30 BİN LİRA

Boğa yetiştiriciliğini severek, yaptıklarını belirten Bilgin, “Bu işin, herhangi bir maddi kazancı yok. Kimse, boğacılıktan para kazanmaz. 700-800 kilogram ağırlığındaki boğanın yıllık maliyeti, en az 6 bin liradır. Arenaya hazır hale gelmesi ve güreşebilmesi için en az 25-30 bin lira maliyet var” diye konuştu.

\'ARTVİNLİ CUMALİ\' ŞAMPİYON OLMUŞTU

Artvin\'in Kafkasör Yaylası\'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen 36 boğanın katılımıyla ağustos ayında yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası\'nda, Muğla\'dan gelen \'Cumhur\' isimli rakibini yenen \'Artvinli Cumali\' adlı boğa, Türkiye Şampiyonu olmuştu.

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