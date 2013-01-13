Karadeniz'in piranası denizde hamsi bırakmadı

Akçakocalı balıkçılar “Karadeniz'in piranası” olarak adlandırdıkları çinekopun denizde hamsi bırakmamasından dertli.

Batı Karadeniz Bölgesinin en önemli balıkçı limanına sahip olan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, bu sezon palamut ve çinekop balığının bolluğu nedeniyle hamsinin tükenme noktasına geldiğini belirtiyor.

Palamut ve çinekopda istedikleri avı gerçekleştirdiklerini ifade eden Akçakocalı balıkçı Berkan Binici, AA muhabirine, çinekop balığının çok kolay av bulabilen bir balık olduğunu söyledi.

“Çinekop hamsi yiyerek avlanır ve ürer” diyen Binici, “Çinekop, her türlü ava saldıran bir türdür. Önüne gelen her şeye saldırır ve yer. Denizin piranası gibidir. Çinekop, hamsiyi de avladığı için hamsi bu yıl az oldu” dedi.

Hamsinin, Karadeniz'de palamut ve çinekop saldırısı nedeniyle azaldığını belirten Binici, “Şu anda Karadeniz'de hamsi yok denilecek kadar az. Bu vakitten sonra hamsi olacağını zannetmiyorum, palamut ve çinekop hamsiyi azalttı” diye konuştu.