Karadeniz'in parlayan yıldızı Ünye

Nedim KOVAN - Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Ünye ilçesi, son dönemde yapılan yatırımlar ve önemli hizmetlerle Karadeniz\'de yıldızı parlayan ilçeler arasında gösteriliyor. Ekonomik, turizm ve kültürel anlamda her geçen gün büyük ivme kazanan ilçe, Ünye Limanı\'nın konteyner limana dönüştürülmesiyle de Karadeniz ülkelerine ihracatı kolaylaştıracak.

Ordu\'nun Büyükşehir olmasıyla birlikte Ünye ilçesi, Karadeniz\'in yıldızı parlayan ilçeler arasında yerini aldı. İlçede yıllardır devam eden çöp, altyapı, ulaşım, içme suyu, üst yapı çalışmalarında ciddi mesafe kat edilirken, grup yollarıda sıcak asfalt yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi\'nin yanı sıra Ünye Belediyesi de Kapalı Çarşı Projesi, Lostra Salonu, Engelli Okçuluk Derneği, Balık Pazarı, Hayvan Pazarı, Kadılar Yokuşu, Yalı Kilisesi, Gogina Park, Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, Kadınlar Lokali, Engelsiz Kent Projesi, Belediye Hizmet Binası, Rüzgarlı Sokak Projesi ve Hükümet Caddesi Projesi, AVM Projesi\'ni tamamladı. Muhtar Evleri, Çarşı Projeleri, Tarihi ve Kültürel mirasın korunması için restorasyon çalışmları, Dere Islah Projeleri, ve yol çalışmaları ise sürüyor.

KARADENİZ\'İN EN BÜYÜK KONTEYNER LİMANI OLACAK

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye Limanı\'nın büyütülerek 2.2 milyon TEU kapasiteye çıkarılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü, kurulacak olan konteyner limanının Karadeniz\'in en büyük limanı olacağını söyledi.

Ünye İlçesi\'nde yapılacak olan konteyner limanın 3 etap halinde yapılması hedefleniyor. 18 metre derinlikte, bin 850 metrelik rıhtımıyla Karadeniz\'in en büyük limanı olacak olan Ünye limanı, Türkiye\'nin yanı sıra Karadeniz\'e sınırı olan Rusya, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan, Romanya ve Gercistan ile Türk Cumhuriyet\'lerine ihracatta büyük kolaylık sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz limanın bölge ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını belirterek, \"Liman projesi 1.8 kilometre karelik alanda uygulanacak. Limanda Ro-Ro iskelesi, kruvaziyer yolcu gemileri için terminal tesisleri, pilotaj ve liman idareleri, römorkörler, kurtarma istasyonları, kara ve denizi tfaiyesi, sahil güvenlik gibi tesisler yer alacak. Ünye limanı, konteyner içini doldurma, boşaltma ve ardiye hizmetinde bölgemize büyük canlılık getirecek. Karadeniz Akdeniz otoyolu tamamlandığında bu yoldan İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz\'den 40 il faydalanacak. Böylece Akdeniz ve İç Anadolu\'dan Karadeniz\'e ulaşım kolaylaşacak. Konteyner liman ile Türkiye\'nin Karadeniz\'e alternatif pazarları açılacak\" dedi.

Ünye\'deki konteyner limanının yaklaşık 300 milyon TL\'ye mal olacağını da belirten Başkan Enver Yılmaz, ilçede sıcak asfalt çalışmasının da sürdüğünü 37 kilometre asfalt yol yaptıklarını da kaydetti.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise kültür ve turizm alanında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, ilçenin ilk alışveriş merkezi olan Uniport\'u da yakın bir zamanda hizmete açacaklarını söyledi. Yerli ve yabancı turistler tarafından son yıllarda yoğun olarak ziyaret edilen ilçede, turistlere alternatif ürünler sunmak içinde çalıştıklarını belirten Ahmet Çamyar, \"Ünye Karadeniz\'in incisi, tarih ve turizm kenti. Bunun için farklı alternatifleri ortaya çıkarıyoruz. Özellikle Ünye\'de turizm altyapısının oluşmasıyla ilgili biz başta tarihi eserlerimizin restorasyonu olmak üzere bir dizi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Ünye doğal güzellikleriyle de ön planda olan bir ilçe. Konaklama imkanlarının artması ve Karadeniz otoyolunun özellikle Ünye Çevre Yolu ile geçilmiş olması bizi daha da cazip hale getiriyor. Kumsalına hiç dokunulmamış bir şehiriz. 27 kilometrelik sahil bandımız var. Gelen turistlere alternatifler sunmak için çalışıyoruz. Onları şehir içinde tutmak için mekanlar inşa ettik. Ünye\'nin bir alışveriş merkezine ihtiyacı vardı. Uniport\'u bitirdik, şu an firmalar alışveriş merkezine yerleşmeye devam ediyor. Açılış için de gün sayıyoruz. Bina dış cephe ve sokak çalışmalarıyla Ünye çok güzel bir şehir olacak\" dedi.

İLÇEYE BÜYÜK YATIRIMLAR GELİYOR

Kentin tek başına turizmle ayakta duramayacağını, bunun içinde bir takım yatırımlar yapıldığını, yeni yatırımlarında ilçeye gelmeye başladığını vurgulayan Başkan Ahmet Çamyar şunları söyledi:

\"Bir taraftan sanayi yatırımlarının da olması gerekiyor. Büyük proje olarak Ünye\'nin dört ana meselesi var. İç Anadolu bağlantı yolu, Ünye-Akkuş-Niksar yolu projeleri sürüyor. Bu Ünye\'deki turizmi ciddi manada hareketlendirecek. Bununla bağlantılı liman projesi var. Ünye\'de mevcut limanın büyütülüp daha genişletilmesi, konteyner limana dönüştürülmesi gerekiyor. O limanı hayata geçrimek için Karadeniz Akdeniz otoyolunun bitirilip, İç Anadolu ve Akdeniz\'i Ünye\'ye bağlayacak bir bölünmüş yol aksının limana bağlanıp hayata geçirilmesi gerekiyor. Burada üretilen ürünlerin ihracatı noktasında Organize Sanayi Bölgesi\'nin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de ciddi mesafe alındı. Bunları yan destek şeklinde destekleyecek bir üniversite alan çalışmamızı da bitirdik. İnşallah öğrenci sayımızı 3 bin 500 civarından yakın bir zamanda 10 bine çıkarmak için 220 dönüm alan işlemini bitirmiş olduk. Üniversitemiz proje ihalesi aşamasında şu anda. Biter bitmez yapım ihalelerine başlanacak. Bu çalışmalarımızın yanı sıra kültürel ve sportif çalışmalara da önem veriyoruz. Her yıl rahvan at yarışları düzenleniyor buda büyük ilgi çekiyor. Bu tür sosyal ve sportif çalışmalarla ilçemizin daha çok ziyaret edilebilmesi için çalışmalarımız sürüyor.\"

ÜNİPORT\'UN ÜNYE\'YE ÇOK CİDDİ KATKISI OLACAK

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor ise Ünye ilçesindeki gelişimin artarak devam edeceğini ifade ederek, \"Ünye geçmişten beri Karadeniz Bölgesi\'nin en önemli ilçesi. Geçmişten bugüne kadar Karadeniz\'in incisi olarak görülen bir yer. Açılacak olan Üniport\'un Ünye\'ye çok ciddi katkısı olacak, bölge ekonomisinin ve Ünye\'nin gelişmesini sağlayacaktır. Ünye ticaret merkezi haline gelebilecek yerlerden biri. Organize Sanayi Bölgesi\'nin yapılması içinde çalışma var, bu çalışmalarında hızlandırılması lazım. Para kazandıracak ticaret alanları oluşturulmalı, organize sanayiyi yakın bir zamanda kurabilirsek büyük katkısı olacaktır. Ünye limanıyla ilgili ciddi bir çalıma var. Bu çalışmaların çok sıkı takip edilmesi lazım\" diye konuştu.

Yetkililer, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un Ünyeli olmasının da kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.



FOTOĞRAFLI