Karadeniz'in ilk damızlık koç ve teke üretim merkezi Tokat'ta açıldı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği\'nce Karadeniz Bölgesi\'nin ihtiyacının karşılanması için damızlık koç ve teke üretim merkezi kuruldu. Merkez, Karadeniz\'de ilk, Türkiye\'de ise 3\'üncü tesis olma özelliği taşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın \'Milli Tarım Projesi\' kapsamında kurulan Damızlık Koç, Teke Üretim Merkezi, toplam 1 milyon 400 bin liraya mal oldu. Tesisinin yapım maliyetinin yüzde 40\'ı devlet, yüzde 60\'ı ise birlik tarafından karşılandı. Toplam 50 dönümlük arazi üzerine inşa edilen, 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesis ile özellikle küçükbaş yetiştirmek isteyenlerin damızlık ihtiyacı karşılanacak.

\'Milli Tarım Projesi\' kapsamında merkezi kurduklarını belirten Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Turan Saldırıcıer, \"Buradaki amacımız, Türkiye\'deki hayvanların gen ıslahının yapılabilmesidir. Buradaki koçlarımız, Tokat\'ta 4 tane ıslah projemiz var. Orada seçilen hayvanlarımız burada. Yetiştiricilerimizdeki hayvanların et, süt ve yapağı daha kaliteli hale gelmesini istiyoruz. Tokat\'ta 220 bin küçükbaş mevcudumuz var. Biz eğer Tokat\'taki hayvanlarda 1 kilogram artırım yaptırabilirsek 220 bin kilogram et fazlası demektir. Türkiye et ithal eden bir ülke. Amacımız; bu et ithalatını minimuma indirebilmek, Türkiye ve Tokat hayvancılığını geliştirebilmek. Bu tesisin bir özelliği de Karadeniz Bölgesi\'nde tek tesis. Öncelikli hedefimiz Tokat yetiştiricisi. Genel hedefimiz Karadeniz Bölgesi. Yani Karadeniz\'de aşağı yukarı 20 il var. Bu 20 ilin damızlık ihtiyacını buradan karşılamayı düşünüyoruz. Karayaka ırkının merkezi Tokat\'tır. En iyi karayakalar, ırkı bozulmamış, genetik mutasyona uğramamış ırk olarak karayaka ırkı Tokat merkezdedir. Erbaa, Karayaka beldesindedir. Karadeniz\'de de bizim dışımızda böyle bir tesis yok. Türkiye\'de küçükbaş yetiştiriciliği yapmak isteyen insanlarımız gelip buradan koç temin edebilecekler\" diye konuştu.

\'DEDEDEN KALMA USULLERLE HAYVANCILIĞI GÖTÜREMEYİZ\'

İleride laboratuvar çalışmalarını da yapacaklarını dile getiren Başkan Saldırıcıer, \"Küçükbaşta gen aktarımı babadan olur. Güzel, kaliteli damızlık vermeniz lazım ki nitelikli kuzu veya oğlak yetişsin. Biz eğer nitelikli damızlık koçları verip et, süt, yapağı olarak artırım sağlayabilirsek Türkiye\'nin hayvancılık alanının daha da açık olacağını düşünüyoruz. Tokat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği olarak bizim buradaki hedefimiz 1500 başlık bir dişi damızlık elde etmek. Yani ilerleyen günlerde hayvancılığa başlamak isteyen bir genç arkadaşımız geldiği zaman hiçbir yerde damızlık aramasına gerek yok. Buraya gelip \'Ben damızlık hayvan almak istiyorum. Hayvancılığa başlamak istiyorum\' dediği zaman buradan çok rahat bir şekilde temin edebilecek. En azından gözü arkada kalmayacak. Buradaki yapılan işlerin hepsi bilimsel çalışma ile olacak. Bizim dünya piyasasında var olabilmemiz için dededen, neneden kalma usullerle bu hayvancılığı götüremeyiz. Bilim ile tecrübeyi buluşturacağız. Buluşturduktan sonra da hareket edeceğiz\" dedi.

