Karadeniz'i yüzerek geçecek

Ordu ile Rusya'nın Soçi kenti arasında Karadeniz'i yüzerek geçmek isteyen 50 yaşındaki Rus fotoğrafçı Yuriy Burlak hazırlıklarına başladı. Karadeniz'i 25 günde yüzerek geçip Rusya'nın Karadeniz'deki sahil kenti Soçi'den çıkmayı planlayan Burlak, gerekli izinlerin alındığını söyledi.

Yaklaşık 400 kilometrelik yolu kısa mollalar ile her gün 10-12 saat yüzerek Ordu'dan Rusya'nın Kardeniz'deki sahil şehri Soçi'ye gitmeyi planlayan Rus fotoğrafçı Yuriy Burlak, Ordu'ya gelerek hazırlıklarına başladı. Perşembe İlçesi'ne bağlı Mersin Köyü Balıkçı Barınağı'nda arkadaşı emekli Dr.Evgeniy Suprun ile birlikte çadır kurup hazırlıklara başlayan Burlak, rekor denemesi için de iddialı olduğunu söyledi. Daha önce de benzer yüzme denemeleri yapan ve 2011 yılında Karadeniz kıyısındaki Krasnodar Bölgesi'nde 200 kilometre ve 2012'de de 160 kilometre yüzen Burlak, ilk kez böyle bir deneme yapacağını dile getirdi. Burlak, Dışişleri Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldığını, Türkiye Sahil Güvenlik birimlerinden de görüşmelerin bugün başladığını belirtti.

20 Temmuz'da Mersin Köyü balıkçı barınağından botla açılarak yüzmeye başlayacağını belirten Burlak, Ordu-Soçi arasındaki yaklaşık 400 kilometrelik mesafeyi kısa molalarla her gün 10-12 saat yüzerek 25 günde geçeceğini, arkadaşı emekli Dr.Suprun'un da gerekli malzemeleri bir salla taşıyıp fiziksel durumunu da değerlendireceğini, rotanın belirlenmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Omurgasından iki kere ameliyat olan Burlak, doktorların yüzmesini tavsiye etmesi üzerine hobi olarak başladığı spor dalının kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, daha önce böyle bir mesafeyi yüzen kimsenin olmadığnı ifade etti.

Mersin Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Soner Engin, Yuriy Burlak ve arkadaşının başlangıç noktası için Mersin Köyü'nü seçmesinden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Bizim onlar burada misafirimiz. Onları misafirperver bir şekilde ağırlıyoruz. Buraya geldiklerini duyanlar da köyümüze gelerek onları fotoğraflayıp gidiyor. Bu vesileyle köyümüzün ve balıkçı barınağımızında tanıtımı, reklamı oluyor" dedi. (dha)