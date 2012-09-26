'Karadeniz'deki kuyu kapatılmadı, doğalgaz çalışmalarımız sürüyor'

Enerji Bakanı Yıldız, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam olup olmayacağı konusunda "Her ay sonunda değerlendirme yapıyoruz, ona göre karar veriyoruz" dedi.

1 Ekim'den itibaren elektrik ve doğalgaza zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Ankara'da gazetecilerin "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam olacak mı" sorusunu yanıtlayan Enerji Bakanı Taner Yıldız, "Her ay sonunda değerlendirme yapıyoruz, ona göre karar paylaşılacak" cevabını verdi.

Karadeniz'de doğalgaz sevincinin kısa sürdüğü haberiyle ilgili değerlendirme yapan Yıldız, "Gayri ciddi ithamlarla uğraşacak durumda değiliz. Çalışmalar devam ediyor. Bulgulara rastlandı. Orada bir doğalgaz emaresine rastlandı. Ne kadar fizıbl olduğu üç-dört aylık çalışma sonucu ortaya çıkacak. Çalışmanın kuyu dışında devam etmesi lazım. Şiddetle ayıpladığımı söylemem lazım. Betonlandı, kapatıldı haberleri maksatlı çıkarıldı."