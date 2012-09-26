Karadeniz'de doğalgaz bulma sevinci kısa sürdü

TPAO'nun geçen hafta doğalgaz bulduğu Istranca kuyusu "ekonomik olmadığı" gerekçesiyle betonla kapatılırken, petrol emaresi bulunan Kıbrıs'taki Türkyurdu 1 kuyusu da boş çıktı.

Türkiye'nin doğalgaz ve petrol bulma sevinci kısa sürdü.

Zaman'ın haberine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Karadeniz'de yaptığı (Istranca 1) doğalgaz arama çalışmaları sonuçlandı. Enerji Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, doğalgaz emaresine rastlanılan Istranca 1 kuyusu "ekonomik olmadığı" gerekçesiyle daha sonra değerlendirilmek üzere kapatıldı. TPAO'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptığı petrol sondaj (Türkyurdu 1) çalışmaları da tamamlandı. Türkyurdu 1 kuyusunda petrol bulunamaması nedeniyle kuyu terk çalışmalarına geçildi.

Karadeniz'de doğalgaz sevinci kısa sürdü

TPAO; Istranca 1 ve Türkyurdu 1 kuyularında yaptığı doğalgaz ve petrol aramalarında gaz ve petrol emarelerine rastlanması sevinç kaynağı olmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 17 Eylül'de "Istranca'da TPAO'nun yaptığı çalışmada doğalgaza rastlandı." açıklaması yapmıştı. Ancak Yıldız, sondaj tamamlandıktan sonra bulunan doğalgazın ekonomik ve fizibıl olup olmadığının netleşeceğini söylemişti. Bakan Yıldız, 19 Eylül'deki açıklamasında da, Kıbrıs'ta karada yapılan çalışmalarda petrol bulgularına ulaşıldığı bilgisini vermiş ve "Sondajda kaynak kaya denilen bir kayaya rastladık. Bu, petrolle alakalı bir kısım emareler taşıyor. Şu anda bilimsel olarak sonuçlanmış, petrol ve doğalgazla alakalı bir sonuca ulaşmış değiliz." değerlendirmesini yapmıştı.

TPAO'nun denizde Istranca1 doğalgaz arama sondajı, Nisan 2012'de başladı. Karaya uzaklığı 30 kilometre olan kuyu, 85 metre su derinliğine sahip. TPAO'nun sondajı 3 bin 900 metre hedefi ile başladı. Sondaj, Jupiter Kulesi ile yapıldı. Kuruma göre Karadeniz'de şimdiye kadar derin denizde açılan kuyulardan alınan verilerde petrol ve doğalgazın daha derinlerde ve daha yaşlı birimlerde olabileceği sonucuna varıldı. Çalışmalarını bu veriler ışığında sürdüren kurum, halen Karadeniz Türk karasuları içinde, Ayazlı-Akkaya ve Doğu Ayazlı doğalgaz sahalarından günlük 500 bin metreküp doğalgaz üretimi yapıyor.

Kuyu boş çıktı

TPAO, 26 Nisan'da Kıbrıs'ta petrol aramalarına başladı. Sondaj çalışmalarında 4 bin 100 metre kadar inildi. Sondajda petrol emarelerine rastlanması, TPAO'yu sevindirdi. Ancak TPAO, sondaj sonucunda kuyunun boş çıkması üzerine Türkyurdu 1 kuyusunda demondaj çalışmasına geçti. Bakanlık kaynakları, TPAO'nun Kıbrıs'ta (karada) ikinci bir kuyu daha açacağı bilgisini verdi.