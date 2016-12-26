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BBC Türkçe

Karadeniz'deki kaza sonrası Rusya'da ulusal yas

Aralarında dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun üyelerinin de bulunduğu 92 kişi taşıyan askeri bir uçağın dün Karadeniz'e düşmesinin ardından Rusya bugün yasta. Kazadan kurtulan olmamıştı.

26 Aralık 2016 09:34

Aralarında dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesinin de bulunduğu 92 kişi taşıyan askeri bir uçağın dün Karadeniz'e düşmesinin ardından Rusya bugün yasta.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün devlet televizyonundan halka hitap etmiş ve ulusal yas ilanını açıklamıştı.

Vladimir Putin, "Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma yürütecek ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek için de gereken her şeyi yapacağız" dedi.

Rusya'da dün Soçi ve diğer bazı kentlerde hayatını kaybedenler için çeşitli törenler düzenlendi.

Kazada hayatını kaybedenler için bugün Moskova'daki Aziz Vasil Katedrali'nde de bir anma töreni düzenlenecek.

Karadeniz'e Rus askeri uçağı düştü: 92 ölü

Başkent Moskova'dan kalkan uçak yakıt ikmali için Soçi şehrindeki Adler Havaalanı'na iniş yapmış, Soçi kentinden kalktıktan 20 dakika sonra radardan kaybolmuş, Karadeniz'de uçağın enkazının parçaları bulunmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, kazadan kurtulan olmadığını açıklamıştı.

Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin denizden çıkarılabilmesi için Karadeniz'de büyük bir arama operasyonu yürütülüyor.

109 dalgıcın da içlerinde bulunduğu 3 binden fazla kurtarma görevlisi geniş bir alanda arama yapıyor.

Suriye'nin Lazkiye kentine giderken düşen Tupolev-154 tipi uçakta Kızıl Ordu Korosu'nun üyelerinin yanı sıra ünlü Rus aktivist doktor Yelizaveta Glinka, askeri personel ve bazı gazeteciler de bulunuyordu.

Kızıl Ordu Korosu, Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim Üssü'nde görev yapan Rus askerlerine konser verecekti.

Rus bir yetkili kazadan hemen sonra yaptığı açıklamada "terör saldırısı" ihtimalini dışlamış ancak daha sonra bir açıklama yapan Rusya Ulaştırma Bakanı Maxim Sokolov 'her ihtimali değerlendirdiklerini' söylemişti.

Nisan 2010'da Rusya'nın batısındaki Smolenks kentinde yine Tupolev-154 tipi bir uçak düşmüş ve kazada aralarında Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin de olduğu 96 yolcu ölmüştü.

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