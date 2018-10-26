Karadeniz'de yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Aleyna BAYRAM- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ Bölgesi dün gece başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Rize-Erzurum sınırındaki Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapandı. Ordu\'nun Sevdeş Yaylası\'nda bir çoban 215 küçük ve büyükbaş hayvanı ile mahsur kaldı. Kızılkaya Yaylası\'nda ise kar nedeniyle bir ahır çöktü, küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Karadeniz\'de, Trabzon, Rize, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Ordu illerinde dün gece kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Doğu Karadeniz\'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran\'a bağlayan Gümüşhane-Trabzon sınırındaki Zigana Dağı geçidine mevsimin ilk karı yağdı. Zigana Dağı geçidi yağan karla beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı. Önlem alan Karayolları ve trafik ekipleri, geçidi kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

OVİT DAĞI GEÇİDİ KAPANDI

Rize ile Erzurum ilerini birbirine bağlayan 2640 rakımlı Ovit Dağı geçidi de dün gece yağan karla birlikte ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı\'nda ulaşım Ovit Tüneli\'nden veriliyor.

Erzurum ile Bayburt\'u birbirine bağlayan Kopa Dağı Geçidi\'nde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreyi buldu. Karayolları ekiplerinin yolda kar temizliği yaptı. Ekipler, sürücülerin dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Giresun ile Sivas bağlantısını sağlayan 2200 rakımlı Eğribel Geçidi\'nde beyaza büründü. Karayolları ekipleri yolda kar temizliği yaptı. Ulaşımda aksama yaşanmadığı belirtildi.

ORDU\'DA ÇOBAN MAHSUR KALDI

Ordu\'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kentte, kardan dolayı kapanan bazı köy ve mahalle yolları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Aybastı ilçesinin yaylalarında kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. İlçenin Akacalar beldesinde yolu kardan kapanan Sevdeş Yaylası\'nda, Adil Çağman, 200 küçükbaş ve 15 büyükbaş hayvanı ile mahsur kaldı. Yardım çağrısında bulunan çobana ulaşmak için ekipler çalışma başlattı.

Kızılkaya yaylasında ise kar nedeniyle bir ahır çöktü. Çöken enkazın altında kalan bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu kaydedildi. Ekipler, yardım çağrısı üzerine yaylaya hareket etti.

ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji, Doğu Karadeniz Bölgesi\'ne zirai don uyarısı yaptı. Cumartesiyi pazara bağlayan gece Doğu Karadeniz\'in iç kesimlerinde hafif zirai don beklendiği belirtilen, açıklamada tarımla uğraşan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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