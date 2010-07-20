-KARADENİZ'DE ''YEŞİL YOLCULUK'' PROJESİ BAYBURT (A.A) - 20.07.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Türkiye turizminde büyük gelişmeler kaydedilmektedir. Dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız turizmde'' dedi. Günay, Karadeniz'de Yeşil Yolculuk projesi üzerinde çalıştıklarını da bildirdi, Bakan Günay, çeşitli ziyaret ve açılışlara katılmak üzere geldiği Baybur'ta, Vali Kerem Al ve Belediye Başkanı Hacı Ali Polat ile Bayburt Kalesi'ni gezdi. Kale hakkında bilgi alan Bakan Günay, gördüğü bazı eksikliklerin giderilmesi için talimatlar verdikten sonra, kaledeki seyir yerinde kahvaltı yaptı. Bakan Günay, daha sonra Bayburt Valisi Kerem Al'ı makamında ziyaret ederek, kentteki çalışmalara ilişkin brifing aldı. Bayburt'a Baskı Müzesi Halk Sanatları Araştırma Uygulama Merkezi'nin açılış törenine katılmak için geldiğini belirten Bakan Günay, 08 Ağustosta Trabzon'da, bölge milletvekilleri, valileri, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla yeni bir çalışma toplantısı yapacaklarını belirtti. Bakan Günay, Karadeniz'i Samsun'dan başlayarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerini özellikle yayla güzergahında doğayı tahrip etmeyen yollar ve konaklama merkezleriyle birbirine bağlamayı arzu ettiklerini vurgulayarak, ''Ben de Doğu Karadeniz kökenli bir arkadaşınızım. Bu bölgenin sanayi açısından çok büyük bir istibdadı yok. Bu bölgenin tarımsal açıdan çok büyük verimli toprakları yok. Bu yüzden organik tarım bir ölçüde, belli sınırlar içinde hayvancılık, bazı özgün tarım bitkilerini destekleme ve turizm yapılabilir'' dedi. -''YEŞİL YOLCULUK PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ''- Dünyada küresel ısınma çağında yeşilin değerinin gittikçe arttığını ifade eden Bakan Günay, şöyle devam etti: ''Türkiye turizminde büyük gelişmeler kaydedilmektedir. Dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız turizmde. Bizim turizmimizin özel bir destinasyonu var, mavi tur diye. Ege kıyılarını, Akdeniz kıyılarını, Güneybatı Anadolu'yu dolaşan bir mavi yolculuk destinasyonumuz var. Şimdi de yeşil yolculuk projesi üzerinde çalışıyoruz. Doğanın içinde, ormanın içinde bu bölgenin damak tadını, lezzetini hissettirebilecek bir yeşil yolculuk projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle, bu bölgeye daha sık geleceğiz.'' Bakan Günay, bu projenin altyapısıyla ilgili çalışmaları bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Bakanlar Kurulu toplantısında bu projeyi ilk defa sayın Başbakana arz etme fırsatı bulduk. Bunu da ilk defa sizinle paylaşıyorum. Konuyla Devlet Bakanımız Faruk Nafız Özak, Bayındırlık ve İskan Bakanımız Mustafa Demir, Çevre ve Orman Bakanımız Veysel Eroğlu, çok yakından ilgileniyor. Biz bunu bölgenin yetkilileriyle olgunlaştırdıktan sonra, bir turizm odaklı kalkınma projesi olarak bir paket halinde Başbakana sunacağız ve yayla güzergahını, konaklama yerleri ve yollarla doğayı tahrip etmeden birbirine bağlamak için ek bir kaynak talep edeceğiz. 2011 bütçesinde bir başlangıç yapması ve önümüzdeki yıllarda gelişmesi bu bölgeyle ilgili yeni ve önemli bir projemizdir.'' Vali Kerem Al, Bakan Günay'a ziyaret anısına plaket ve yöresel dokuma türü olan ehramdan örülmüş kravat, Belediye Başkanı Hacı Ali Polat ise Bayburt kültürünü anlatan bir maket armağan etti.