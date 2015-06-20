Karadeniz'de 'Yeşil yol' projesine isyan: Yaylamıza otoban istemiyoruz

Karadeniz’de 8 ilin yaylalarını birbirine bağlamayı hedefleyen Yeşil Yol projesi yöre halkı ve çevrecilerin tepkisini çekiyor.

Doğu Karadenizliler, yaşadıkları coğrafyanın doğal güzelliklerini korumak için yıllardır hidroelektrik santrallarına, maden ocaklarına karşı mücadele veriyor. Cumhuriyet'ten Aslı Uluşahin'in haberine göre, bu kez önlerinde daha geniş bir mücadele alanı var: “Yeşil Yol” olarak adlandırılan otoban projesi. Sessiz sedasız ilerleyen proje, Samsun’dan Artvin’e uzanan 2600 kilometrelik güzergâhı kapsıyor ve bittiğinde, 8 ilin yaylalarının birbirine bağlanması hedefleniyor. Halk projeyle bölgenin talana açılacağını düşünüyor. Onlara göre bir diğer amaç, madenciliğin yaygınlaşması için ulaşım altyapısı sağlamak. Halihazırda ulaşım imkânı olan 2 bin metre yükseklikteki yaylalara, 6-7 metre genişliğinde yol istenmesi bu tezi destekliyor. Haziranda inşaat, dünyanın doğal harikalarından biri kabul edilen Fırtına Vadisi’ne ulaştı.

İki yerde eylem var

Hukuki sürecin yanı sıra, Fırtına İnisiyatifi adı altında buluşan yöre halkı, eylem hazırlığında. Bugün saat 14.00’te, Çamlıhemşin’deki Yukarı Kavur yaylası yakınında, iş makinelerinin beklediği alanda horonlu, tulumlu eylem yapılacak. İnisiyatif, İstanbul’da da eşzamanlı bir toplantı düzenleyecek.