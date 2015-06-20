T24 LogoT24 Logo
Çevre

Karadeniz'de 'Yeşil yol' projesine isyan: Yaylamıza otoban istemiyoruz

Sessiz sedasız ilerleyen proje, Samsun’dan Artvin’e uzanan 2600 kilometrelik güzergâhı kapsıyor ve bittiğinde, 8 ilin yaylalarının birbirine bağlanması hedefleniyor

20 Haziran 2015 14:29

Karadeniz’de 8 ilin yaylalarını birbirine bağlamayı hedefleyen Yeşil Yol projesi yöre halkı ve çevrecilerin tepkisini çekiyor.

Doğu Karadenizliler, yaşadıkları coğrafyanın doğal güzelliklerini korumak için yıllardır hidroelektrik santrallarına, maden ocaklarına karşı mücadele veriyor. Cumhuriyet'ten Aslı Uluşahin'in haberine göre, bu kez önlerinde daha geniş bir mücadele alanı var: “Yeşil Yol” olarak adlandırılan otoban projesi. Sessiz sedasız ilerleyen proje, Samsun’dan Artvin’e uzanan 2600 kilometrelik güzergâhı kapsıyor ve bittiğinde, 8 ilin yaylalarının birbirine bağlanması hedefleniyor. Halk projeyle bölgenin talana açılacağını düşünüyor. Onlara göre bir diğer amaç, madenciliğin yaygınlaşması için ulaşım altyapısı sağlamak. Halihazırda ulaşım imkânı olan 2 bin metre yükseklikteki yaylalara, 6-7 metre genişliğinde yol istenmesi bu tezi destekliyor. Haziranda inşaat, dünyanın doğal harikalarından biri kabul edilen Fırtına Vadisi’ne ulaştı.

 

İki yerde eylem var

 

Hukuki sürecin yanı sıra, Fırtına İnisiyatifi adı altında buluşan yöre halkı, eylem hazırlığında. Bugün saat 14.00’te, Çamlıhemşin’deki Yukarı Kavur yaylası yakınında, iş makinelerinin beklediği alanda horonlu, tulumlu eylem yapılacak. İnisiyatif, İstanbul’da da eşzamanlı bir toplantı düzenleyecek.

 

ETİKETLER

yeşil yol projesikaradenizeylemprotestoistemiyoruzyayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24