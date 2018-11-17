Karadeniz'de tirsi bolluğu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- KARADENİZ\'de son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan ve hamsi avına odaklanan balıkçıların ağlarına tirsi takılmaya başladı. Bollukla birlikte tirsinin kilosu da 10 liradan 5 liraya geriledi.

Karadeniz\'de hamsi avına yoğunlaşan balıkçıların sulara bıraktığı ağlar, tirsilerle doluyor. Tirsi bolluğu balıkçı tezgahlarına da yansıdı. Kilogramı 10 liradan alıcı bulan tirsinin fiyatı, bollukla birlikte 5 liraya kadar geriledi.

Sinop\'ta balıkçılıık yapan Olcay Karabulut, müşterilerine her gün taze balık sattıklarını belirterek, \"Şu anda tirsi bol. Kilogramı 5 lira. Günde 2 ton-3 ton tutuluyor. Ondan sonra zarganamız bol. Biraz hamsi geliyor. 10 lira, 7,5 lira ve 5 liraya hamsi satıyoruz. Palamut bitti. İzmarit geliyor. Bayağı çeşit var. Zargana ve sarıkanat balığımız geliyor. Sarıkanatlar 30 lira, 25 liraya satılmakta. Gayet taze, günlük balık satmaya çalışıyoruz. Bize çalışan 50-60 tane kayığımız var. Sinop\'ta bayat balığı satma şansımız sıfır. Devamlı taze, günlük balık satıyoruz\" dedi.

\'FİYATLAR İYİ\'

Balıkçı tezgahına gelen Selçuk Somuncu adlı vatandaş ise tirsiyi deneyeceklerini kaydederek, \"Şimdi hamsinin fiyatı güzel ama küçük. Genelde mezgit tüketiyoruz. Biraz dip balığı ama kokmadığı için tercih ediyoruz. Hamsi koktuğu için maalesef tercih edemiyoruz. Evde kavga çıkıyor. Fiyatlar iyi. Tirsiyi de deneyeceğiz inşallah\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI