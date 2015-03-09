Karadeniz'de tatbikat gerilimi



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz bölgesindeki tatbikata yaklaşık 2 bin askerin katıldığı belirtildi. 10 Nisan'a kadar devam edecek manevralarda hava savunma kabiliyeti test edilecek.

Tatbikata Rusya Federasyonu'nun güneyinin yanı sıra Kuzey Kafkaslar, Ermenistan, Gürcistan ve Moskova tarafından ilhak edilen Kırım'daki askeri birimler katılıyor.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoli Antonov, NATO'nun Ukrayna krizini bahane ederek Rusya sınırında askeri hareketliliğe girişmesini eleştirdi.

'Rus gemi ve uçakları gözlendi'

NATO tatbikatında ise ittifak üyeleri Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın askerleri denizaltı savunma harbi ve deniz hava harekatı alıştırmaları yapıyor. NATO sözcüsü, "Tatbikatın ittifak üyelerine huzur mesajı niteliği taşıdığını" söyledi.

Tatbikatın geçen yıl planlandığını açıklayan NATO Deniz Daimi Görev Grubu Komutanı Tuğamiral Brad Williamson, "tatbikat bölgesinde gözlenen Rus gemi ve uçakların tüm uluslararası kurallara uyduğunu" söyledi.

Bulgaristan'ın Varna limanındaki "Vicksburg" kruvazöründe açıklama yapan Williamson, "Ruslar kendi, biz de kendi planlarımızı uyguluyoruz" dedi.