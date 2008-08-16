Karadeniz'de savaş turizmi

Güney Osetya'daki çatışmalar nedeniyle ülkelerinden ayrılan Gürcüler, Trabzon'daki otellerde yoğunluğa neden oldu.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Güney Osetya'da geçen hafta başlayan çatışmaların ülkenin farklı yerlerine de yayılması üzerine imkanı olan Gürcülerin bir kısmı ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Türkiye'nin Gürcistan'a açılan kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'na yaklaşık 2.5 saat uzaklıktaki Trabzon ise çatışmalardan kaçan Gürcülerin sığındığı kentlerin başında geliyor.

Trabzon'a gelen Gürcülerden, gelir düzeyi yüksek olanlar, kentte bulunan az sayıdaki yıldızlı otelleri tercih ederken, gelir durumu iyi olmayanlar ise diğer otellerde konaklıyor.

Şehirdeki beş yıldızlı Zorlu Grant Otel Genel Müdürü Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle çatışmaların yaşandığı ilk günlerde büyük yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Otellerinde konaklayanların gelir seviyesi yüksek Gürcülerden oluştuğunu ifade eden Şahin, ''Gürcistan'dan sonra ilk durak Trabzon görülüyor. Önce buraya geliyorlar, buradan başka ülkelere ve şehirlere gidiyorlar. Bazıları burada konaklamayı tercih ediyor'' diye konuştu.

Usta Park Otel Müdürü Şener Eyüpoğlu da otellerinin çatışmaların ardından Gürcistanlı ailelerin akınına uğradığını belirterek, ''İlk günler büyük yoğunluk yaşadık. Otelde yer kalmadı. Bir çoğunu geri çevirmek zorunda kaldık. Son günlerde çatışmaların azalmasıyla otelimizde kalan Gürcistan uyruklu vatandaşların bir kısmı ayrıldı'' dedi.



PARKLARDA SABAHLAYANLAR VAR



Trabzon'da yaklaşık 90 civarında otel olmasına rağmen, doluluk nedeniyle otellerde yer bulamayan bazı Gürcüler ise parklarda sabahlıyor.

Eşi ve iki çocuğuyla Trabzon'a gelen Gürcistanlı Giorgia Satldze, Gürcistan'da ne olacağını bilmedikleri için önceki gün Trabzon'a geldiklerini belirterek, ''Ailemle konaklayabileceğim bir otel bulamadım. Oteller doluydu. Bu nedenle dün geceyi bir parkta sabahlayarak geçirdik. Hala otel bakıyoruz. İyi ya da kötü olması önemli değil'' diye konuştu.



OTELCİLER ODASI BAŞKANI ŞAHİNOĞLU



Trabzon Otelciler Odası Başkanı Halil İbrahim Şahinoğlu da Trabzon'da 90 civarında otel bulunduğunu belirterek, Güney Osetya ve Gori'deki çatışmaların ardından Gürcistan uyruklu çok sayıda kişinin, Trabzon'a geldiğini söyledi.

Gürcülerin kente gelmesiyle otellerde olağanüstü yoğunluk yaşandığını ifade eden Şahinoğlu, şunları kaydetti: ''Yaz ayları olması nedeniyle otellerin çoğu doluydu. Üyelerimize, dışarda kalmamaları için özellikle çocuklu Gürcü ailelerini tercih etmelerini söyledik. Onlar da ellerinden geldiği kadar bu konuda kolaylık sağladı. Onlar bizim komşumuz. Gerekirse onlara evlerimizi açardık. Yaşanan yoğunluk nedeniyle birçok Gürcistanlının otobüs terminalinde veya uygun alanlarda sabahlamak zorunda kaldığına şahit olduk.''







