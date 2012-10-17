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Yaşam

Karadeniz'de palamut fiyatları 1 liraya düştü

Karadeniz'de, 5 liradan alınan palamutlar, şuanda 4-5 tanesi 10 liradan satılıyor

17 Ekim 2012 22:44

Karadeniz'de son yılların en bereketli balık sezonun yaşanması, palamut fiyatlarını 1 liraya düşürdü. Özellikle İnebolu'da her gün kamyonlarla farklı illere balık sevkiyatı gerçekleştiriliyor.

Av sezonunun ilk günlerinden itibaren tanesi 5 liradan alınan palamutlar, şuanda 4-5 tanesi 10 liradan satılıyor.

El arabasıyla bir günde 78 kasa palamut sattığını söyleyen balıkçı Mehmet Yarız, ''Havaların iyi gitmesi nedeniyle palamut bolluğu devam ediyor. 350-400 gramlık palamudun tanesini 1 liradan satıyoruz. Ağırlığı 800 gram civarındaki balıklar ise 4 tanesi 10 liradan alıcı buluyor. Palamudun kilosu 2,5-3 liraya geliyor. Karadeniz'deki palamut bolluğunun sürmesi halinde balık fiyatlarındaki ucuzluk devam edecek'' diye konuştu.

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