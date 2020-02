Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ\'de, 1 Eylül\'de av yasağının sona ermesiyle \"Vira bismillah\" diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Bu yıl Karadeniz\'de palamut bolluğu yaşanırken, tanesi 10- 15 liradan satılıyor. Balıkçılar, bolluğun sürmesi halinde palamut fiyatlarının düşeceğini söyledi.

Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona ererken, balıkçıların Karadeniz sularına bıraktığı ağlar, palamutlarla doluyor. Balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Hava koşullarındaki değişim nedeniyle zaman zaman sıkıntı çeken balıkçılar, son günlerde artan yağışlarla balığın bollaşması sonucu ağlarını doldurdu. Balıkçılar, sezona bereketli başladıklarını belirtirken, palamudun tanesi, 10 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarla tezgahlarda yer aldı. Bolluğun devam etmesi halinde fiyatların düşeceğini kaydeden balıkçılar, palamut bolluğundan müşterilerin de memnun olduğunu dile getirdi.

\'TEZGAHTA EN ÇOK PALAMUT VAR\'

Balık avının bereketli geçtiğini ve Karadeniz sularında bolluk olduğunu belirten balıkçı Mehmetcan Örseoğlu, \"Güzel balıklarımız çıkıyor. Fiyat biraz pahalı ama düşmesini bekliyoruz. Şu anda tezgahta en çok palamut var. Palamut biraz bol ve tercih ediliyor. Yağmurların gelmesiyle beraber şu an en çok çıkacak olan balık palamut. Genellikle tezgahlarda palamut revaçta. Kıtlık yok aslında, denizden balık her zaman çıkıyor; ama balık Türkiye piyasasına dağıldığı için belirli kısımlarda kıtlık oluyor. Fiyatların düşmesi bekleniyor; vatandaş da biz de düşmesini bekliyoruz. Balığın bol olacağını, vatandaşın bol bol balık tüketmesini tavsiye ediyoruz. Havadaki değişimlerden dolayı tezgahtaki balıklar gel git yaşıyor ama ben inanıyorum ki denizde balık bol. 10- 15 gün sonra bol bol balık yiyeceğiz. Fiyatlar 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor. Biz 5- 6 lira civarında olmasını istiyoruz\" diye konuştu.

\'BÖYLE BALIK BULUNMAZ\'

Fiyatların uygun olduğunu dile getiren Neriman Çabuk ise \"Tezgahlar dolup taşıyor, herkese tavsiye ederim. Böyle balık bulunmaz. Şu an palamut var, istavrit var ama ben istavriti pek tercih etmiyorum. Fiyatlar bence normal bu zamanda, normal buluyoruz. Bir Karadenizli olarak ben normal buluyorum\" dedi.

Sezonun yeni açılmasına rağmen tezgahların dolu olduğunu belirten Murat Demir de \"Balıklar yeni çıkmasına rağmen güzel, memnunuz. Ama şartlar iyi olmadığı için vatandaşlar pek alamıyor, rağbet gösteremiyor. Bu mevsim palamut ve istavrit mevsimi ben onları tercih ediyorum\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI