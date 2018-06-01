Karadeniz'de öldürülen 2 PKK'lı terörist önce fotokapana yakalanmış (2)

EREN BÜLBÜL\'ÜN ANNESİ: DÜNYALAR BENİM OLDU

Trabzon\'un Maçka ilçesinde Eren Bülbül (15) ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'in şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren grup içerisinde yer aldığı belirlenen 2 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi, Bülbül Ailesi\'ne buruk mutluluk yaşattı. Eren Bülbül\'ün annesi Ayşe Bülbül, \"Haberi alınca dünyalar benim oldu\" dedi.

Maçka ilçesinde oğlu Eren Bülbül\'ün şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren PKK\'lı terörist gruptan 2\'sinin etkisiz hale getirildiğini olayın yaşandığı evde öğrenen Ayşe Bülbül, teröristlerin öldürülmesiyle acısının bitmeyeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Bakan\'ın konuşmasını dinledim. Dünyalar benim oldu. Allah razı olsun ondan. Oturdum defalarca dinledim onu. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Çok faydaları oldu bize. Eren\'in gerçek katili \'Onu vuran benim\' diyerek ölse bile benim acımı dindirmez. Benim acım bitmez. 10 ay oldu kapılarda bekliyorum. Ne isterdiler benim garip yavrumdan? Allah\'ım kimseye evlat acısı vermesin. Acaba benim bu ağlamalarımı duyup da ne yapıyorlar? Pişman olmuyorlar mı? 10 ay oldu gözümde yaş, başımda akıl kalmadı. Dayanamıyorum, bağırıp, ağlayıp stres atıyorum. Bu acı diner mi? Ben hala biri konuşurken ne oldu, Eren için ne diyecek diye ağzına bakıyorum. Soylu\'nun konuşması yüreğime su serpti.\"

Ayşe Bülbül, yaylaya göç edeceğini belirterek, \"Geçen sene Eren\'le fotoğraf çeke çeke çıkmıştık yaylaya. Şimdi Eren\'i bırakıp nasıl gideceğim?\" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Eren\'in ağabeyi Arif Bülbül de acılarının hiçbir zaman dinmeyeceğini belirterek, \"Ancak bir nebze olsun yüreklerimize su serpildi. Öncelikle cumhurbaşkanımıza, bakanımıza bize en başından beri verdiği destek için tüm ailece teşekkür ediyoruz. Dün akşam da sayın bakanımızın dediği gibi biz de bu haberi aldık. Bizim acımız hiçbir zaman dinmez. Böyle haberler alınca bir nebze olsun yüreğimize su serpiliyor. Yüreğimiz biraz rahatladı, şişi indi. Biz bu olaydan beri ailece perişanız. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Allah tüm emniyet güçlerimizden razı olsun\" diyerek, operasyonda görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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