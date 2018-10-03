Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç ağlara takıldı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP açıklarında balıkçıların ağına nadir olarak görülen mavi yengeç takıldı. Balıkçı tezgahında mavi yengeci görenler şaşkınlık yaşadı.

Ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege Denizi\'nde yaşayan ve çok nadir olarak Karadeniz\'de görülen mavi yengeç Sinoplu balıkçılar tarafından avlandı. Karadeniz\'e palamut avı için açılan bir balınçının ağına mavi yengeç takıldı. Balıkçı tezgahında mavi yengeci gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Genellikle Akdeniz ve Ege Denizi\'nde rastlanan mavi yengeçlerin son yıllarda nadir de olsa Karadeniz\'de ağlara takıldıklarını söyleyen Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi 2\'nci Başkanı Ertekin Dinçer \"Karadeniz insanı bu mavi yengeci çok nadir ağa takılan bir tür olduğundan tüketmiyor. Tezgaha bıraktık fakat daha çok insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Görüntüsüyle vatandaşların dikkatini ve ilgisini çekiyor\" dedi.



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