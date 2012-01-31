Karadeniz'de kuru yük gemisi battı

T24

Vali Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları ilk bilgilere göre Kamboçya bandıralı 'Vera' adlı kuru yük gemisinin, Ereğli ile Alaplı ilçeleri arasında kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta battığını söyledi.Mürettebattan 2 kişinin kurtulduğunu, 10 kişiye ise ulaşılamadığını belirten Ayyıldız, Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde, polis ekiplerinin ise kıyıda arama çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.Kurtarılan 2 mürettebatın Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.