Karadeniz'de, 'İmar Barışı' başvuruları 800 bini aştı

Muhammet KAÇAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TÜRKİYE genelinde 31 Aralık 2017\'den önceki kaçak yapılara af getiren \'İmar Barışı\'na, Karadeniz Bölgesi\'nde başvuru 800 bini aştı. Başvuruların çoğunluğu ise kaçak yapılarla gündeme gelen yaylalardan geldi. Bölgede 150 bini aşan müracaatla Trabzon, en çok başvuru yapılan kent oldu. Kentteki 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası, bölgede en fazla çarpık yapılaşma yaşanan yaylalar arasında yer aldı. Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası\'nda, tüm kaçak yapı sahipleri \'İmar Barışı\' uygulamasından yararlanmak için başvuru yaptı.

Ülke çapında 31 Aralık 2017\'den önceki kaçak yapılara af getiren \'İmar Barışı\'na, sit, mera, milli park gibi koruma statülerine sahip yaylalarda inşa edilen kaçak yapılarla gündeme gelen Karadeniz Bölgesi\'nde yoğun başvuru yapıldı. Başvuruların 15 Haziran, ödeme süresinin ise 30 Haziran\'a uzatıldığı \'İmar Barışı\'na Trabzon\'da 150 bin 430, Samsun\'da 146 bin 780, Giresun\'da 118 bin 672, Ordu\'da 99 bin 503, Rize\'de 69 bin 597, Gümüşhane\'de 59 bin 995, Amasya\'da 37 bin 4, Sinop\'da 33 bin 525, Çorum\'da 58 bin 829, Artvin\'de 23 bin 242, Bayburt\'da ise 11 bin 199 başvuru gerçekleştirildi. 11 ilde \'İmar Barışı\' bedelini ödeyen kent sakinleri, kaçak yapıları için \'Yapı Kayıt Belgesi\' aldı. Karadeniz\'de başvuruların çoğunluğu ise kaçak yapılarla gündeme gelen yaylalardan yapıldı.

YER KALMAYAN YAYLADA HERKES BAŞVURDU

Bölgede en çok başvuru yapılan il ise 150 bini aşan başvuru sayısı ile Trabzon oldu. Kentte, 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası, toplam 1070 kaçak yapıyla bölgede çarpık yapılaşma yaşanan yaylalar arasında yer alıyor. Çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası\'nda, kaçak yapı sahiplerinin tamamı \'İmar Barışı\' uygulamasından yararlanmak için başvuruda bulundu. Yayla sakinleri, yapı büyüklüğü ve kat sayısına göre ödeme yaptıkları Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden \'Yapı Kayıt Belgesi\' almaya başladı.

YENİ KAÇAK YAPILARA SIKI TAKİP

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde \'İmar Barışı\'nı fırsat bilen bazı kişilerin yaylalarda inşaatına başladığı betonarme kaçak yapıların takibi de sürüyor. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanaklar tutarken, valilikler ise vatandaşları uyarıyor. Uyarılarda, \'İmar Barışı\' uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı belirtildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. Açıklamada, ayrıca, bahse konu tarihten sonra inşa edilen veya inşaatı devam edilen ruhsatsız yapılar için de, kesinlikle \'Yapı Kayıt Belgesi\'nin verilmeyeceği vurgulandı.

KAÇAK YAPI SAHİPLERİ HER YOLU DENİYOR

\'İmar Barışı\'nı kapsamayan 31 Aralık 2017\'den önceki kaçak yapılarını kurtarmak isteyen bazı yaylacılar, yapıların eski tarihli inşa edildiği beyanında bulunmuştu. Asılsız beyanlarda bulundukları tespit edilen yaylacıların \'Yapı Kayıt Belgeleri\' iptal edilerek kaçak yapıların yıkımı için işlem başlatıldı. Gümüşhane\'de ise kaçak yapı inşa edilen Taşköprü Yaylası\'na bazı fırsatçılar tarafından \'15 Temmuz Evleri\' ve \'15 Temmuz Mahallesi\' tabelaları yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. FETÖ\'nün darbe girişimine direniş tarihinin, \'İmar Barışı\'ndan fırsat sağlamak için kullanılması nedeniyle tepki çeken tabelalar, kaçak yapı sahiplerini kurtaramadı. Tabelaların kaldırıldığı yaylaya çıkan jandarma, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapılarla ilgili tutanak tuttu, yasal işlem başlattı. Sahiplerinin \'İmar Barışı\' için başvuru yaptığı kaçak yapıların, 31 Aralık 2017\'den sonra inşasının tespiti halinde yıkılacağı belirtildi. Bu tarihten önce yapıldığı belirlenen yapılara ise \'Yapı Kayıt Belgesi\' verilerek af getirilecek.

\'EN ÇOK BAŞVURU TRABZON\'DA

Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi, kentte yoğun başvuru yapıldığını belirterek sayının 150 bini aştığını söyledi. Çiftçi, \"Başvuru yapanlardan 57 bini bedelini ödeyerek Yapı Kayıt Belgesi aldı. Bu vatandaşlarımız 200 milyon liranın üzerinde bedel ödendi. Bu orana bakacak olursak başvuru yapan vatandaşlarımızın 3\'te 1\'i ödeme yapıp, Yapı Kayıt Belgesi\'ni almış oldu\" dedi.

\'SÜRE UZATIMI İYİ OLDU\'

Sürenin uzatılması konusunda yoğun talep geldiğini hatırlatan Çiftçi, \"Sürenin Haziran ayına kadar uzatılması hem yeni başvuru yapacaklar hem de ödeme yapamayan vatandaşlarımız için çok iyi oldu. Ödeme konusunda kredi desteğinin gelmesiyle vatandaşlara kolaylık sağlandı. Bazı bankalar Yapı Kayıt ödemesiyle ilgi kredi vermeye başlayacak. Konuyu aslında bir imar affı olarak algılamamız lazım. Bu, İmar Barışı kapsamında, geçmiş yıllarda ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapılar ile hiç ruhsat alınmadan yapılan yapıların kayıt altına alınma sürecidir. Yasanın özüne baktığınız zaman, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında bu gibi yapılarda vatandaşlar yerel idarelerle, belediyelerle sorunları çözemiyor. Dolayısıyla devletle de ihtilaflı duruma düşüyor. Yasanın özü, bu ihtilafı ortadan kaldırmak ve bu yapıları kayıt altına almak. Buna bir imar affı gözüyle bakmamak lazım\" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Rize\'deki Ayder Yaylası için \"Ayder\'i kirlettik, rezil ettik\" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da \"Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak\" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından bölge illerin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti, kaçak yapıların yıkımına başlandı. Bölgede, 31 Aralık 2017\'den sonra inşa edildikleri için İmar Barışı kapsamı dışında kalan kaçak yapıların yıkımının süreceği belirtildi.



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