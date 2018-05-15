Karadeniz'de ilk kuşkonmaz üretimi Samsun'da

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi\'nce başlatılan çalışma kapsamında, Karadeniz Bölgesi\'nde ilk defa kuşkonmaz üretimi yapılmaya başlandı. Çiftçilere ücretsiz verilen 33 bin kuşkonmaz fidesi, 18 dekarlık alanda toprakla buluşturuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, yeni çeşitlerin yöreye adaptasyonu projeleri kapsamında, kentte ve Karadeniz Bölgesi\'nde ilk kez üretimi yapılacak kuşkonmaz için çiftçilerin ihtiyacı olan fidelerin temin edildiğini söyledi.

Bafra\'da 13 dekarlık alanda 5, 19 Mayıs\'ta 2 dekarlık alanda 1 ve Terme\'de 3 dekarlık alanda 1 çiftçinin arazi ön etüt çalışması sonucu belirlendiğini kaydeden Özdemir, \"Tarım danışmanı kontrolünde yetiştiricilik için gerekli tarla hazırlığından gübreleme dikim yöntemine kadar gerekli tüm bilgiler verildi. Proje kapsamında 33 bin kuşkonmaz fidesi satın alındı. Geçen hafta ücretsiz olarak çiftçilerime dağıtılan fidelerin dikim işlemi gerçekleştirilmiştir. Kuşkonmaz çok yıllık bir bitkidir. Bakımlarının İyi yapılması durumunda 12- 15 yıl ürün alınılabilir. Başlangıçta fide masrafı yüksek olarak görünse de çok yıllık olması nedeniyle karlı yetiştiriciliktir\" dedi.

Daha çok restoranlara ve lüks otellere satışı yapılan kuşkonmazın kilosunun 15- 25 liradan alıcı bulduğunu belirten Başkan Özdemir, \"Son yıllarda büyük market zincirlerindeki raflarda da sıkça görmeye başladığımız bu bitkiyi yetiştirmek çiftçiler için oldukça karlı bir seçenek olabilir. Ancak kuşkonmaz bitkisinin 2 yıl gibi bir gelişme evresi vardır ve asıl hasat 2 yıl sonra yapılmaya başlanır. İlk yıl ekonomik olarak değerlendirilmez 300- 400 kilo ürün alınır. 2 yıl ortalama dönüm başına yılda 600- 750 kilo ürün alınmaktadır. Bu da yıllık ortalama 3 bin TL kar elde edilmesini sağlamaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri ile bir firma arasında imzalanan protokolle firma çiftçilerimize ürün alım garantisi vermektedir\" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Özdemir, amaçlarının bölgede, tarımda yeni çeşitlerin üretiminin yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak olduğunu söyledi.



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