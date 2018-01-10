T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Karadeniz'de ilk göz nakilleri yapıldı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde, 70 yaşındaki Fikret Türüt ve 68 yaşındaki Fatma Yazıcı'ya, Samsun'da iki kişinini bağışlanan göz (kornea) nakli yapıldı

10 Ocak 2018 18:08

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde, 70 yaşındaki Fikret Türüt ve 68 yaşındaki Fatma Yazıcı\'ya, Samsun\'da iki kişinini bağışlanan göz (kornea) nakli yapıldı. Karadeniz Bölgesi\'nde ilk kez gerçekleştirilen operasyonlar başarılı geçti.
RTEÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği\'ne başvuran Fikret Türüt ve Fatma Yazıcı\'ya göz nakli yapılması kararlaştırıldı.Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek ve Doç. Dr. Murat Okutucu\'nun gerçekleştirdiği ameliyatla 2 hastaya göz nakli yapıldı. Karadeniz Bölgesi\'nde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatlar sonrası hastaların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ameliyatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şaban Şimşek, \"Bu ameliyat üniversitemiz ve fakültemiz için çok önemli bir gelişmedir. Bu ameliyat gerçekten zor bir ameliyattı. Gerekli riskleri alarak arkadaşlarımızla beraber başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Cuma günü yeni yardımcı doçent arkadaşımız beni aradı. 2 tane kornea alındığını ve bize vereceklerini söylediler. \'Hastaları hazırla, bana söyle; ben de gelir sana yardımcı olurum\' dedim. Kendi hastanemde olan sorumluluklarımı, gerekli görüşmelerimi yaparak izin alıp, geldim. Ameliyatı gerçekleştirdik\" dedi.
Prof. Dr. Şimşek, bölgede Artvin\'den Samsun\'a kadar retina ameliyatlarının yapıldığını ancak göz nakli ameliyatının ilk kez gerçekleştirildiğini vurguladı. Prof. Dr. Şimşek, hastanede daha önce böyle bir ameliyat yapılmadığı için eksik malzemeleri de görev yaptığı İstanbul\'daki hastaneden beraberinde getirdiğini belirtti.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aytekin KALENDERRİZE DHA RİZE Recep Tayyip ErdoğanRTEÜ Tıp FakültesiFikret TürütFatma Yazıcı SamsunKaradeniz BölgesiRTEÜ Tıp Fakültesi EğitimAraştırma Hastanesi Göz Hastalıkları KliniğiFatma YazıcıTıp Fakültesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24