Karadeniz'de ilk göz nakilleri yapıldı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde, 70 yaşındaki Fikret Türüt ve 68 yaşındaki Fatma Yazıcı\'ya, Samsun\'da iki kişinini bağışlanan göz (kornea) nakli yapıldı. Karadeniz Bölgesi\'nde ilk kez gerçekleştirilen operasyonlar başarılı geçti.

RTEÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği\'ne başvuran Fikret Türüt ve Fatma Yazıcı\'ya göz nakli yapılması kararlaştırıldı.Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek ve Doç. Dr. Murat Okutucu\'nun gerçekleştirdiği ameliyatla 2 hastaya göz nakli yapıldı. Karadeniz Bölgesi\'nde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatlar sonrası hastaların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ameliyatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şaban Şimşek, \"Bu ameliyat üniversitemiz ve fakültemiz için çok önemli bir gelişmedir. Bu ameliyat gerçekten zor bir ameliyattı. Gerekli riskleri alarak arkadaşlarımızla beraber başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Cuma günü yeni yardımcı doçent arkadaşımız beni aradı. 2 tane kornea alındığını ve bize vereceklerini söylediler. \'Hastaları hazırla, bana söyle; ben de gelir sana yardımcı olurum\' dedim. Kendi hastanemde olan sorumluluklarımı, gerekli görüşmelerimi yaparak izin alıp, geldim. Ameliyatı gerçekleştirdik\" dedi.

Prof. Dr. Şimşek, bölgede Artvin\'den Samsun\'a kadar retina ameliyatlarının yapıldığını ancak göz nakli ameliyatının ilk kez gerçekleştirildiğini vurguladı. Prof. Dr. Şimşek, hastanede daha önce böyle bir ameliyat yapılmadığı için eksik malzemeleri de görev yaptığı İstanbul\'daki hastaneden beraberinde getirdiğini belirtti.

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