-KARADENİZ'DE HAMSİ KITLIĞI GİRESUN (A.A) - 23.12.2010 - Balık türleri arasında önemli bir yere sahip olan hamsi, stokların tüketilmesi ve bu sezon yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı Karadeniz'de son bir aydır ortalama 5 liradan satılıyor. Giresun Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Murat Gül, Karadeniz'de hamsi avına ekim ayının ikinci haftasında başlandığını, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsinin kıyıya inmediğini söyledi. Hamsinin sert ve soğuk havaları sevdiğine işaret eden Gül, bu nedenle fazla hamsi avlanamadığını belirterek, ''Ne yazık ki bu sezon beklediğimiz hava sıcaklığı olmadı. Dolayısıyla hamsi kıyıdan 20 mil uzaklıktaki alanda kaldı. Bu nedenle büyük sürüler oluşmadığı için Karadeniz'de hamsi Samsun ve Trabzon açıklarında küçük sürüler halinde avlanıyor'' diye konuştu. Gül, mevsim şartlarının yanı sıra az hamsi avının en büyük nedeninin hamsi stokunun bilinçsizce tüketilmesi olduğunu savunarak, ''Ekim ayında başlayan av sezonunda yakalanan hamsinin çok önemli miktarı balık unu ve yağı fabrikalarına gönderildi. Bu sırada avlanan bol hamsi nedeniyle vatandaşlarımız ucuz fiyattan balık yeme fırsatı buldu. Şimdi maalesef bu yok. Hamsi avına çıkan büyük bir takım dahi şimdilerde en fazla 100 kasa hamsi ile sahile dönüyor. Hamsi fiyatı bu nedenle pahalı. Havalar sertleşir hamsi kıyıya iner ve avı bollaşır mı? Onu bilemeyiz. Ama, mart ayı sonuna kadar Karadeniz'de Türk karasularında her zaman hamsi avlanır. Ancak, sezonun bu dönemine kadar hamsi, ne balıkçının, ne de vatandaşın yüzünü güldürdü.'' Balık satışı yapan Berati Başaran ise sezonun ilk günlerinde bol miktarda avlanan hamsinin kilosunu 2 liradan sattıklarını, şimdi ise ortalama 5 liradan satışa sunduklarını söyledi.