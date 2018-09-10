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Ekonomi

Karadeniz'de fırtına çıktı, palamut fiyatı yükseldi

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ’de, 1 Eylül'de sona eren av yasağı ile tezgahlarda 7,5 ile 10 lira arasında satılan palamut fiyatı, denizdeki fırtına nedeniyle sınırlı avlanınca 12,5 liraya yükseldi

10 Eylül 2018 19:59

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- KARADENİZ’de, 1 Eylül\'de sona eren av yasağı ile tezgahlarda 7,5 ile 10 lira arasında satılan palamut fiyatı, denizdeki fırtına nedeniyle sınırlı avlanınca 12,5 liraya yükseldi.   
1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının bitmesiyle birlikte, balıkçılar ağlarını denize bıraktı. Karadeniz’de bolluk yaşanan ve fiyatı 7,5 ile 10 lira arasında satılan palamut fiyatı, denizdeki fırtına nedeniyle arttı. Balıkçıların denize açılamaması nedeniyle sınırlı avlanan palamut tezgahlarda 12,5 liraya satılmaya başlandı.
Fiyatların vatandaşın bütçesini zorlayabileceğini ifade eden balıkçı Galip Ayata, palamut fiyatlarının 12,5 liraya çıktığını söyledi. Galip Ayata, \"Gönlümüz istiyor ki her vatandaş gelsin buradan balığını alsın. Bütçeye biraz uygun değil ama biz isteriz ki palamut 5 ila 7,5 lira olsun\" dedi.
Hami Çolak da \"Palamut bu yıl güzel geldi. İlk çıktığında çok ucuzdu şu an daha pahalı. Biz daha düşecek diye beklerken fiyatı arttı. Vatandaşlarımız balığı alamıyor, zorlanıyor\" diye konuştu.

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