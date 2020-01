Karadeniz'de en uzun teleferik projesi deneme seferlerine başladı

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/BEŞİKDÜZÜ(Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Beşikdüzü ilçesinde kurulan Karadeniz’in 3 bin 100 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesinde ilk deneme seferi başarıyla tamamlandı. Kıyından 530 rakımlı Beşikdağ’ına yaklaşık 10 dakikada ulaşılacak projede çevredekiler, ilgiyle izlediği teleferiğin seferlere başlamasını ve projenin tamamlanmasını da heyecanla bekliyor.

Beşikdüzü ilçesinde Beşikdağ’ını teleferik ile buluşturan ve 2 yıl önce temelleri atılan projede sona yaklaşıldı. Proje kapsamında tellere yerleştirilen kabinlerin ilk deneme sürüşleri yapıldı. 3 bin 100 metre uzunluğunda 2 kabinli \'Var gel\' sistemiyle çalışacak teleferiğin her kabini 55 kişi kapasiteli olup, saatte yaklaşık 250-300 kişiyi deniz seviyesinden Beşikdağı’na sıfırdan 535 metre rakımına 10 dakikalık seyahatle çıkaracak. Bölgede \'Beşikdağ Turizm ve Doğa Sporları Merkezi’ adı altında bir turizm destinasyonu da oluşturmaya çalışan ve yaklaşık 100 milyon liraya mal olan projenin tamamlanarak Nisan ayında hizmete açılması hedefleniyor.

\"BU KONUDA İDDİALIYIZ\"

Proje ile ilçenin cazibe merkezi olacağını belirten Beşikdüzü İlçe Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, şöyle konuştu:

\"Trabzon’da turizm dendiği zaman sadece Sümela Manastırı, Uzungöl’ü hatırlıyoruz. 3, 4 ve 5\'inci destinasyonları bu bölgede oluşturmak zorundayız. Biz Beşikdüzü olarak bu konuda iddialıyız. Trabzon’un batısında, Giresun-Trabzon sınırında bir cazibe merkezi, bir çekim merkezi olma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.\"

İLÇE HALKI HEYECANLA BEKLİYOR

İlçede oturanlar ilk deneme seferlerini ilgiyle izlediklerini ve projenin tamamlanarak hizmete girmesini heyecanla beklediklerini söyledi. Projenin tamamlanmasını heyecan ve istekle beklediğini dile getiren ilçe sakini Mustafa Beşel, şöyle konuştu:

\"Proje bitme aşamasında. Böyle bir projenin ilçemize yapılması bizi heyecanlandırdı ve heveslendirdi. Biz ilçemizi seviyoruz. Bu projenin hem ilçeye hem de bölgeye ekonomik ve turizm açısından ciddi bir katkısı olur. Proje tamamlanırsa ilk yolcusu ben olurum. Umarız binmek için maddi imkânlar da buna elverişli olur.\"

\"BEŞİKDÜZÜ\'NE EN İYİSİ YAKIŞIR\"

İlçede oturan Songül Dikici de ilçenin en iyi ve en kaliteli hizmeti almaya hak ettiğine işaret ederek şöyle konuştu:

\"Her zaman yenilik ilçemiz için mükemmel bir şey. İlçemiz eğitimde temellerin atıldığı, eğitim enstitülerinin var olduğu bir ilçe. Onun için \'Buraya hizmetin en iyisi en kalitelisi yakışır\' diye düşünüyorum. Teleferiğe binmek için Ordu\'ya, Batum\'a gitmeye hiç gerek kalmayacak. Oralarda varsa burada neden olmasın. Beni çok mutlu etmiştir bu proje. Ben daha önce Batum\'da birkaç kez bindim. Burada bineceğim. Beşikdüzü\'ne en iyisi yakışır.\"

\"İYİ BİR ŞEY OLACAK\"

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Fadime Cumhur da \"Emeği ve katkısı olanlara çok teşekkür ederim. İyi bir şey olacak. Ben neden binmeyeyim ki? Binerim giderim. Orayı görmek isterim\" ifadelerinde bulundu. Üniversite öğrencisi Coşkun Öner projeyi merakla beklediklerini kaydederek \"Turizm açısından bu proje ilçeye önemli katkı sunacaktır. Başkanımız sağ olsun bunu tamamladı. Projeyi heyecanla ve 4 gözle bekliyoruz. \'Bir an önce yapılsın da binelim\' diye. Birçok yerde var bur da neden olmasın\" diye konuştu.

\"MUHAKKAK BİNECEĞİM\"

İlçeli Serkan Genç, projeyi olumlu bulduğunu ifade ederek \"Askere giderken proje devam ediyordu. Şimdi tezkere aldım proje hemen hemen tamamlandı. Ordu\'da bir kez deneyimim olmuştu. Ama burada muhakkak bineceğim\" dedi.

\"İLÇEMİZ MARKA OLACAK\"

İlçede muhtar olan Mustafa Kılıç ise bölge kalkınmasında turizmin büyük etkisi olacağının altını çizerek şöyle dedi:

\"Bu proje Beşikdüzü\'nün bir çıkış yolu. İlçede tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Artık turizm, olmasa olmazlarımızdan birisidir. Teleferik ve devamındaki sosyal alanlarla proje kapsamında ilçemiz marka olacak. Teleferikle yöremizde uluslar arası bir turizm gelişmesi yaşanacaktır. Ben bineceğim, bölgeye gelen misafirlerimizi de buraya getireceğiz. Çok heyecan verici bir gelişme projenin sona yaklaşması. Başkanımız ilçemiz için bir şans bence.\"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNCELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da geçen yılki bölge ziyaretinde incelemelerde bulunduğu proje için \"Beşikdağı’nın tepesine çıktım, teleferiğinizi gördüm. Bu teleferik bittiği zaman buraya kimler gelecek düşünün. Güzel bir teleferik oluyor. Bu teleferik, buraya moderniteyi getirecek\" değerlendirmesinde bulunuştu.

