-KARADENİZ'DE DOĞAYLA BAŞ BAŞA TATİL TRABZON (A.A) - 01.08.2010 - Nemli ve ılıman iklimi sayesinde dört mevsim yeşilliğini koruyan Doğu Karadeniz, güneşin kavurucu etkisinden kurtulmak, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlere alternatif sunuyor. Kuzeyde Karadeniz, kıyıya yakın mesafede ise denize paralel uzanan Doğu Karadeniz Dağları, yöreyi aynı enlemlerdeki diğer sahalara göre oldukça ılıman hale getiriyor. Her mevsim yağışın görülebildiği yöre, iklim özellikleriyle Türkiye'deki bölgelerden ayrılıyor. Dağların kuzeyinde hüküm süren nemli ılıman iklim Karadeniz'deki bitki örtüsünün çeşitliliğini artırıp, yeşilin her tonunun görülebileceği bir tabiat harikası haline getiriyor. Türkiye'nin yağmur ve sis ormanları, eko sistemleri, 2500 dolayındaki bitki ve 250 kuş çeşidi, nadir yaban hayatı, alpin çayırları, buzul gölleri, akarsuları, milli parkları ve 3937 rakımlı Kaçkar Dağı zirvesi ile dünyanın korumada öncelikli 200 bölgesinden biri ilan edilen Doğu Karadeniz, güneşin kavurucu etkisinden kurtulmak, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlere alternatifler sunuyor. Tatil tercihini Doğu Karadeniz'den yana kullananlar nemli ılıman iklimi sayesinde yeşilin binbir tonunu barındıran, akarsuların çağlayarak aktığı yörede, dağcılık, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü, rafting yapabiliyor, doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi zenginlikleri de görebiliyor. Yörede tarihi değere sahip çok sayıda manastır, müze, cami, köprü gibi eserler bulunuyor. 15 Ağustosta bir günlüğüne ibadete açılacak Sümela Manastırı yöredeki önemli eserler arasında yer alıyor. Ziyaretçiler yörede, neme karşın güneşin kavurucu etkisinden uzak, serin bir tatil geçirebiliyor.