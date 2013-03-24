Karadeniz'de dev dalgalar

Rize Fener Mahallesi sahilinde kabaran dalgalar Karadeniz Sahil Yolu’na taştı. Yol dalgaların taşıdığı taş, çakıl ve biriken su nedeniyle ulaşıma kapandı.

Dalgalar yol kenarındaki demir parmaklıkları da yıktı. Bu sırada yoldan geçmeye çalışan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Rize Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin biriken taşları temizleme çalışması başlattığı Karadeniz sahil yolunda ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Bu arada Rize Belediyesi’ne ait sosyal tesisler de dalgaların etkisiyle kısmen yıkıldı. Tesisteki buzdolabı, masa ve sandalyeler çevreye yayıldı. Boğaz Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında ise Recep Aksoy’a ait tekne alabora oldu. Sahile gelen çok sayıda kişi dalgaları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

'Başkan Bakırcı: Böyle hasarlarla karşılacağız'

Rize Belediye Başkanı AKP’li Halil Bakırcı, dalgalardan dolayı hasar gören belediyeye ait sosyal tesisleri inceledi. Bakırcı, "Geceden tedbir alabilseydik tesisi boşaltabilirdik. Ancak olmadı. Komşu ilimiz Trabzon’da yapılan ve ’T’ adı verilen dalga kıranlardan bizim de sahile yapmamız gerekiyor. Aksi halde böyle hasarlarla karşılaşacağız" dedi.

'Trabzon'da tekneler battı'

Trabzon’da da şiddetli rüzgar nedeniyle 5 metreyi bulan dalgalar sonucu Faroz Balıkçı barınağında su alan bazı balıkçı tekneleri battı, balıkçı gemilerindeki av malzemeleri zarar gördü. Dalgalardan Yenimahalle ve Beşirli sahilindeki yürüyüş yolu da etkilendi. Dalgaların taşıdığı taşlar yürüyüş yolunu kullanılamaz hale getirdi. Belediye personeli yolu temizlemek için çalışma başlattı.

Faroz balıkçı barınağında teknesi bulunan İlhan Sağnak, son zamanların en büyük deniz felaketlerinden birini yaşadıklarını belirterek, "Gece etkili olan rüzgar sonrası dev dalgalar oluştu. Bugüne kadar limanda böyle dalgalar görmemiştik. Çoğu arkadaşımızın teknesi battı" dedi.

'Kastamonu'da da hasar büyük'

Karadeniz’de dün gece saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar, Kastamonu’nun İnebolu İlçesi sahiline de büyük zarar verdi. Boyu 6 metreyi bulan dev dalgalar, İnebolu sahilindeki Zafer Yolu ve İsmetpaşa caddelerini taş ve çöp yığınlarıyla doldurdu. Göle dönen caddelerde araçlar ilerlemekte zorlandı. Sahildeki parklarda ve turistik tesislerde de büyük hasar oluştu. İlçenin turistik bölgesi Boyranaltı mevkiindeki çay bahçeleri ve kafeteryaları dalgalar yıktı. Sahil kesimindeki duvarlar da dalgalardan zarar gördü.

Duru Park tesislerinin işletmecisi Hasan Duru, dalgaların tesislerde büyük hasar meydana getirdiğini belirtti. Duru, "Yaz sezonu için hazırlıklara başlamıştık. Dünden itibaren gittikçe etkisini artıran dalgalar tesisimizi harabeye çevirdi. Büyük zararımız var. Burada taş dolgu yapılarak tedbir alınmasını istemiştik, ama yapılmadı. Gereken tedbirler alınsaydı bu zararı bugün çekmezdik" dedi.

Dalgaların etkilediği Kastamonu sahil yolunun zaman zaman ulaşıma kapandığı belirtildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan dev dalgalar Türkiye- Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı’nda otoparktaki araçları denize sürükledi. Sınırın Türkiye tarafında bulunan deniz sıfır noktadaki boş araziye park edilen çoğu cip 12 araç, sabah saatlerinde dalgaların etkisiyle denize sürüklendi. Araçların 9’u vinç yardımıyla tekrar kıyıya çıkarılırken, 3 araç dalgalar arasında sürüklenip kayboldu.

Vatandaşlar, sınırda yeterli otopark alanı olmadığı için araçların denize kıyısındaki boş araziye bırakıldığını, yetkililerin otopark sorununa bir an önce çözüm bulması gerektiğini söyledi. Bu arada Gürcistan tarafında da balık tutan bir kişinin dev dalgalarla denize sürüklenip kaybolduğu belirtildi. Gürcistan tarafında başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Türk tarafından da izlenebildi.