T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Karadenizde çay içme yarışması

2'nci Gündoğdu Şenlikleri'nde en hızlı çay içme yarışması düzenlendi. Yarışmacıların ağzı yandı.

19 Temmuz 2010 03:00

T24- 2'nci Gündoğdu Şenlikleri'nde en hızlı çay içme yarışması düzenlendi. Yarışmacıların ağzı yandı.
 

3 dakika içerisinde en fazla çayı içmeye çalışan kadın- erkek 12 yarışmacı renkli görüntüler oluşturdu. Kimi yarışmacıların ağzı yandı, kimileri çayı üstüne döktü.

Gündoğdu Fakülte Yaptırma ve Eğitim Kurumlarını Destekleme Derneği ile Gündoğdu Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında en hızlı çay içme yarışması yapıldı. 6 kadın ve 6 erkek katılımcı, 3 dakika içerisinde en çok çayı içmek için kıyasıya yarıştı.

Önlerine 8 bardak konan yarışmacılar verilen süre içerisinde tamamını içmek için sıcak çayı art arda yudumlamaya başladı. Çayın sıcaklığı nedeniyle ağzı yanan bazı yarışmacılar üfleyerek soğutmaya çalışırken bazıları da üzerine döktü.

Yarışma sonunda 3 dakikada 6 bardak çay içen ev kadını 38 yaşındaki Ayfer Karamahmut, erkeklerde ise pazarlamacı 39 yaşındaki Mehmet Şimşek birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere Karali Çay tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Şenlik, Rize bezi ve gelinlik defilesinin ardından yöresel sanatçılardan Ali Erkan ve Yasemin Yıldız ile Artvinli sanatçı Cengiz Kurdoğlu’nun sahneye çıkmasıyla sona erdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24