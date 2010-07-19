Karadenizde çay içme yarışması

3 dakika içerisinde en fazla çayı içmeye çalışan kadın- erkek 12 yarışmacı renkli görüntüler oluşturdu. Kimi yarışmacıların ağzı yandı, kimileri çayı üstüne döktü.



Gündoğdu Fakülte Yaptırma ve Eğitim Kurumlarını Destekleme Derneği ile Gündoğdu Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında en hızlı çay içme yarışması yapıldı. 6 kadın ve 6 erkek katılımcı, 3 dakika içerisinde en çok çayı içmek için kıyasıya yarıştı.



Önlerine 8 bardak konan yarışmacılar verilen süre içerisinde tamamını içmek için sıcak çayı art arda yudumlamaya başladı. Çayın sıcaklığı nedeniyle ağzı yanan bazı yarışmacılar üfleyerek soğutmaya çalışırken bazıları da üzerine döktü.



Yarışma sonunda 3 dakikada 6 bardak çay içen ev kadını 38 yaşındaki Ayfer Karamahmut, erkeklerde ise pazarlamacı 39 yaşındaki Mehmet Şimşek birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere Karali Çay tarafından çeşitli hediyeler verildi.



Şenlik, Rize bezi ve gelinlik defilesinin ardından yöresel sanatçılardan Ali Erkan ve Yasemin Yıldız ile Artvinli sanatçı Cengiz Kurdoğlu’nun sahneye çıkmasıyla sona erdi.

